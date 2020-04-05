FACUA informa
Boletín semanal número 597
05/04/2020
Hasta 20 euros por una mascarilla: FACUA pide al Gobierno que acabe con la especulación y regule precios
FACUA Catalunya reclama a la Generalitat que aclare la situación de las residencias de mayores
¿Cerrará Dentix? FACUA critica que la regulación del sector no cambiase tras el caso iDental
Las tarifas de la luz de marzo han sido las más bajas de los últimos 4 años, según el análisis de FACUA
FACUA Sevilla reclama a Tussam que prolongue la vigencia de sus títulos de viaje de renovación periódica
Si la agencia te ofrece un bono por un viaje cancelado, no lo aceptes sin un aval que lo respalde
FACUA Andalucía lamenta que la Junta proponga un cambio de modelo por decretazo y burle la participación
Los bancos no pueden exigir un seguro a quienes usen créditos ICO para pagar el alquiler de sus viviendas
FACUA Madrid solicita a la Comunidad que ofrezca transporte gratuito a trabajadores esenciales
FACUA recuerda que puede realizarse testamento sin necesidad de notario en caso de epidemia
FACUA Sevilla pide al Consistorio multar al Consejo de Cofradías al no devolver el importe de las sillas
El Gobierno atiende la petición de FACUA y prohíbe que se corte la luz, agua y gas a todas las familias
FACUA lanza un simulador para acceder a las moratorias de hipotecas, créditos y préstamos no hipotecarios
El aplazamiento de la Feria no es motivo suficiente para no devolver las tasas, advierte FACUA Sevilla
FACUA Andalucía denuncia a la promotora del Gran Premio de Jerez de MotoGP por no reembolsar las entradas
Tras la acción de FACUA CV, Bankia devuelve 1.200 euros a un usuario que fue víctima de 'phishing'
Moratoria de hipotecas: el Gobierno elimina trabas pero impone reunir los 4 supuestos de vulnerabilidad
Aprobada otra reivindicación de FACUA: también habrá moratoria para créditos y préstamos no hipotecarios
Fibra y paquetes de telecos no podrán subir en el estado de alarma: aprobada la petición de FACUA
FACUA valora positivamente las prohibiciones a la publicidad de apuestas online en el estado de alarma
FACUA Madrid pide a la Consejería de Sanidad que solucione de forma urgente los problemas de Ifema
FACUA Sevilla insta al Ayuntamiento a devolver las tasas de las casetas de la Feria
FACUA Madrid reclama al Gobierno regional que aclare la situación actual de las residencias de mayores
FACUA reclama al Gobierno que suspenda el cobro de comisiones en los cajeros
FACUA Andalucía insta a la Junta a suspender el pago del alquiler de vivienda pública
FACUA denuncia a ocho aerolíneas por negarse a devolver el importe de los vuelos cancelados
FACUA aconseja reclamar a las funerarias la devolución de precios inflados o servicios no prestados
La banca intenta eludir la moratoria con la gran mayoría de hipotecados que pretenden solicitarla
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