FACUA informa

Boletín semanal número 597
05/04/2020

Hasta 20 euros por una mascarilla: FACUA pide al Gobierno que acabe con la especulación y regule precios

FACUA Catalunya reclama a la Generalitat que aclare la situación de las residencias de mayores

¿Cerrará Dentix? FACUA critica que la regulación del sector no cambiase tras el caso iDental

Las tarifas de la luz de marzo han sido las más bajas de los últimos 4 años, según el análisis de FACUA

FACUA Sevilla reclama a Tussam que prolongue la vigencia de sus títulos de viaje de renovación periódica

Si la agencia te ofrece un bono por un viaje cancelado, no lo aceptes sin un aval que lo respalde

FACUA Andalucía lamenta que la Junta proponga un cambio de modelo por decretazo y burle la participación

Los bancos no pueden exigir un seguro a quienes usen créditos ICO para pagar el alquiler de sus viviendas

FACUA Madrid solicita a la Comunidad que ofrezca transporte gratuito a trabajadores esenciales

FACUA recuerda que puede realizarse testamento sin necesidad de notario en caso de epidemia

FACUA Sevilla pide al Consistorio multar al Consejo de Cofradías al no devolver el importe de las sillas

El Gobierno atiende la petición de FACUA y prohíbe que se corte la luz, agua y gas a todas las familias

FACUA lanza un simulador para acceder a las moratorias de hipotecas, créditos y préstamos no hipotecarios

El aplazamiento de la Feria no es motivo suficiente para no devolver las tasas, advierte FACUA Sevilla

FACUA Andalucía denuncia a la promotora del Gran Premio de Jerez de MotoGP por no reembolsar las entradas

Tras la acción de FACUA CV, Bankia devuelve 1.200 euros a un usuario que fue víctima de 'phishing'

Moratoria de hipotecas: el Gobierno elimina trabas pero impone reunir los 4 supuestos de vulnerabilidad

Aprobada otra reivindicación de FACUA: también habrá moratoria para créditos y préstamos no hipotecarios

Fibra y paquetes de telecos no podrán subir en el estado de alarma: aprobada la petición de FACUA

FACUA valora positivamente las prohibiciones a la publicidad de apuestas online en el estado de alarma

FACUA Madrid pide a la Consejería de Sanidad que solucione de forma urgente los problemas de Ifema

FACUA Sevilla insta al Ayuntamiento a devolver las tasas de las casetas de la Feria

FACUA Madrid reclama al Gobierno regional que aclare la situación actual de las residencias de mayores

FACUA reclama al Gobierno que suspenda el cobro de comisiones en los cajeros

FACUA Andalucía insta a la Junta a suspender el pago del alquiler de vivienda pública

FACUA denuncia a ocho aerolíneas por negarse a devolver el importe de los vuelos cancelados

FACUA aconseja reclamar a las funerarias la devolución de precios inflados o servicios no prestados

La banca intenta eludir la moratoria con la gran mayoría de hipotecados que pretenden solicitarla

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