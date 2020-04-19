FACUA informa
Boletín semanal número 599
19/04/2020
FACUA denuncia a la promotora de 'El Rey León' por no reembolsar el dinero de las entradas
El presidente del CCU lanza un comunicado tergiversando reivindicaciones de las asociaciones de usuarios
FACUA Galicia reclama al Concello de Vigo que permita el pago del autobús urbano con tarjeta bancaria
FACUA considera inaceptable que la patronal del agua del grifo pida que se vuelvan a permitir los cortes
FACUA Extremadura insta a Sanidad de la región a aclarar la situación de las residencias de mayores
FACUA Cádiz imparte dos talleres online sobre derechos de los usuarios en el comercio electrónico
FACUA Sevilla pide que no se penalice el exceso de consumo de agua en hogares durante el estado de alarma
FACUA Andalucía y otros 80 colectivos piden al Defensor del Pueblo que recurra el Decretazo de la Junta
FACUA desaconseja contratar viajes de verano: agencias y aerolíneas ponen trabas para devolver el dinero
FACUA lamenta el desacertado comunicado de Consumo donde lanza acusaciones erróneas contra la asociación
FACUA Euskadi reclama a las autoridades vascas que informe de la situación de las residencias de mayores
El Ministerio de Consumo pide a las CCAA que no actúen contra ningún fraude durante el estado de alarma
Tras Movistar y Vodafone, el grupo MásMóvil: a petición de FACUA, sus compañías no bloquearán prepagos
FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Badajoz a garantizar el agua en el barrio Suerte de Saavedra
Vodafone también accede a la petición de FACUA y no bloqueará líneas de prepago que no recarguen
Banco Sabadell cancela la cuenta a un usuario y un año después le carga 100 euros por un descubierto
Primer mes de estado de alarma: aerolíneas, agencias de viajes, telecos y banca, sectores con más quejas
FACUA considera inaudito que Sanidad siga sin regular los precios de mascarillas y test del Covid-19
Comerciales de Movistar instan a los usuarios a instalar la fibra cambiando de número de teléfono
MásMóvil, Yoigo y Pepephone burlan la prohibición de las portabilidades fijas ofertando nuevas altas
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