FACUA informa
Boletín semanal número 6
07/12/2008
Las víctimas del fraude de las llamadas falsas a líneas 905 se extienden por las 17 comunidades autónomas
Ya son cientos los afectados por la facturación masiva de llamadas falsas a teléfonos 905 que han contactado con FACUA
FACUA recibe en sólo 24 horas más de 150 casos de afectados por el fraude de los 905
FACUA denuncia la facturación masiva de llamadas a líneas 905 no realizadas por los usuarios
FACUA Cádiz y Ecologistas en Acción reclaman racionalización en el uso del alumbrado navideño
La Comisión de Precios de Andalucía rechaza la propuesta de subida tarifaria en Tussam
FACUA pide la retirada del mercado de un chicle "para niños" cuyo consumo sólo está indicado para adultos
Llamada a revisión del Opel Vivaro por un defecto en el freno de mano
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