FACUA informa
Boletín semanal número 602
10/05/2020
FACUA Castilla-La Mancha lamenta que los consumidores no estén en los comités para la desescalada
Ojo a los "precios competitivos" del Plan Estable de Iberdrola: el kWh es un 91% más caro que el PVPC
La aseguradora de Unicaja devuelve a un usuario 4.300 euros con los que infló sus pólizas sin notificarlo
FACUA Galicia insta a la compañía R a compensar a los afectados por la caída de su servicio de internet
PVPC: la luz consumida en abril ha tenido el precio más bajo en 16 años, según el análisis de FACUA
Volkswagen indemniza con 1.000 euros a un socio de FACUA al que no entregó un coche que había reservado
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla online sobre el sector bancario, alquileres y seguros
FACUA Sevilla denuncia al Consejo de Hermandades y Cofradías ante la autoridad de Consumo de la Junta
Consumidores, comerciantes y trabajadores piden que se retome la alianza en defensa del comercio andaluz
FACUA pide al Gobierno actuar contra las aerolíneas y no limitar el derecho a la tutela judicial efectiva
¿Quieres pagar hasta la mitad por la electricidad que consumes? Únete a la plataforma #YoPagoMenosLuz
FACUA denuncia a Vueling ante la AESA por no reembolsar el billete de los vuelos cancelados
FACUA alerta de la retirada de unos pendientes dorados y plateados de TEDi por su alto contenido en níquel
FACUA Castilla-La Mancha participa en una reunión con el presidente de la Junta y varios consejeros
FACUA pide a la AESA que sancione a Ryanair por dificultar el reembolso de los vuelos cancelados
FACUA Madrid denuncia al Teatro Real por no reembolsar el dinero de los bonos de la temporada 2020
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