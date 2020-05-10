FACUA informa

Boletín semanal número 602
10/05/2020

FACUA Castilla-La Mancha lamenta que los consumidores no estén en los comités para la desescalada

Ojo a los "precios competitivos" del Plan Estable de Iberdrola: el kWh es un 91% más caro que el PVPC

La aseguradora de Unicaja devuelve a un usuario 4.300 euros con los que infló sus pólizas sin notificarlo

FACUA Galicia insta a la compañía R a compensar a los afectados por la caída de su servicio de internet

PVPC: la luz consumida en abril ha tenido el precio más bajo en 16 años, según el análisis de FACUA

Volkswagen indemniza con 1.000 euros a un socio de FACUA al que no entregó un coche que había reservado

FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla online sobre el sector bancario, alquileres y seguros

FACUA Sevilla denuncia al Consejo de Hermandades y Cofradías ante la autoridad de Consumo de la Junta

Consumidores, comerciantes y trabajadores piden que se retome la alianza en defensa del comercio andaluz

FACUA pide al Gobierno actuar contra las aerolíneas y no limitar el derecho a la tutela judicial efectiva

¿Quieres pagar hasta la mitad por la electricidad que consumes? Únete a la plataforma #YoPagoMenosLuz

FACUA denuncia a Vueling ante la AESA por no reembolsar el billete de los vuelos cancelados

FACUA alerta de la retirada de unos pendientes dorados y plateados de TEDi por su alto contenido en níquel

FACUA Castilla-La Mancha participa en una reunión con el presidente de la Junta y varios consejeros

FACUA pide a la AESA que sancione a Ryanair por dificultar el reembolso de los vuelos cancelados

FACUA Madrid denuncia al Teatro Real por no reembolsar el dinero de los bonos de la temporada 2020

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