FACUA informa
Boletín semanal número 603
17/05/2020
FACUA Cádiz denuncia la ampliación del concierto entre Sanidad y la empresa José Manuel Pascual
La Junta de Castilla-La Mancha rectifica e incluye a los consumidores en el comité para la desescalada
FACUA logra acabar con el fraude: las eléctricas dejan de ocultar los impuestos en sus tarifas
FACUA Andalucía critica que la Junta plantee un sello "Covid free" para el sector turístico
FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento que fortalezca la protección a los consumidores en el estado de alarma
Los certificados de homologación europea de las mascarillas de la Comunidad de Madrid son falsos
Orange intentó cobrar 230 euros a una usuaria meses después de haberse cambiado a otra compañía
FACUA insta al Mad Cool a iniciar ya el reembolso de las entradas tras la cancelación del festival
FACUA Sevilla insta a Live Nation a reembolsar las entradas del concierto de Guns N'Roses
La Comunidad de Madrid aconseja usar sus mascarillas 48 horas, pero la OMS recomienda no hacerlo más de 4
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) publicita tarifas de Naturgy más caras que el PVPC
FACUA denuncia a Iberia Express: incumplió medidas de separación entre pasajeros en un vuelo a Las Palmas
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