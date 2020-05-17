FACUA informa

Boletín semanal número 603
17/05/2020

FACUA Cádiz denuncia la ampliación del concierto entre Sanidad y la empresa José Manuel Pascual

La Junta de Castilla-La Mancha rectifica e incluye a los consumidores en el comité para la desescalada

FACUA logra acabar con el fraude: las eléctricas dejan de ocultar los impuestos en sus tarifas

FACUA Andalucía critica que la Junta plantee un sello "Covid free" para el sector turístico

FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento que fortalezca la protección a los consumidores en el estado de alarma

Los certificados de homologación europea de las mascarillas de la Comunidad de Madrid son falsos

Orange intentó cobrar 230 euros a una usuaria meses después de haberse cambiado a otra compañía

FACUA insta al Mad Cool a iniciar ya el reembolso de las entradas tras la cancelación del festival

FACUA Sevilla insta a Live Nation a reembolsar las entradas del concierto de Guns N'Roses

La Comunidad de Madrid aconseja usar sus mascarillas 48 horas, pero la OMS recomienda no hacerlo más de 4

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) publicita tarifas de Naturgy más caras que el PVPC

FACUA denuncia a Iberia Express: incumplió medidas de separación entre pasajeros en un vuelo a Las Palmas

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