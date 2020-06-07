FACUA informa
Boletín semanal número 606
07/06/2020
FACUA pide más controles en bares y restaurantes para evitar incumplimientos de las medidas de seguridad
FACUA Málaga insta a Larios Centro a cumplir con la obligación de uso de mascarillas en zonas comunes
FACUA pide al Gobierno que analice las nuevas mascarillas de la Comunidad de Madrid
FACUA ya es la organización de consumidores con más seguidores en Twitter a nivel mundial
El juzgado decreta el embargo de los bienes de los investigados por el caso Magrudis
La Comunidad de Madrid reparte nuevas mascarillas sin aclarar si han sido analizadas
El Gobierno permite a las telecos que bloqueen portabilidades argumentando que los usuarios tienen deudas
Organizaciones y sindicatos piden a la Comisión de Reconstrucción que apueste por la sanidad pública
FACUA crea una plataforma de afectados por Dentix: la gran mayoría de clínicas siguen cerradas
FACUA Cádiz lamenta la demagogia y falsedad del PP ante la decisión del Ayuntamiento de cederle un local
Así puedes solicitar el reembolso del importe íntegro de los viajes cancelados del Imserso
FACUA Cádiz advierte del daño que la crisis del Covid-19 puede ocasionar al uso del transporte público
Tras la petición de FACUA, el Imserso anuncia que las agencias deben devolver el importe íntegro
Los consumidores eligen las "0% quejas" de El Corte Inglés como El Peor (y más machista) Anuncio de 2019
El Ministerio de Consumo ejercerá la acción de cesación contra 17 aerol�íneas al vulnerar la ley
FACUA Madrid critica que el Gobierno regional aproveche la pandemia para recortar en educación pública
FACUA Cádiz denuncia que la Junta hace peligrar la continuidad de 9 trabajadores al desalojar su sede
FACUA Madrid pide que los consumidores estén en los grupos de trabajo y en los comités de la desescalada
FACUA reclama que se reembolsen íntegramente a los usuarios los viajes del Imserso cancelados
FACUA Sevilla critica que el SAS cierre las consultas de pediatría de San Jerónimo y Pino Montano
Una agencia y una aerolínea, condenadas a indemnizar con 1.000 euros a un usuario por perder su equipaje
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