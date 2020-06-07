FACUA informa

Boletín semanal número 606
07/06/2020

FACUA pide más controles en bares y restaurantes para evitar incumplimientos de las medidas de seguridad

FACUA Málaga insta a Larios Centro a cumplir con la obligación de uso de mascarillas en zonas comunes

FACUA pide al Gobierno que analice las nuevas mascarillas de la Comunidad de Madrid

FACUA ya es la organización de consumidores con más seguidores en Twitter a nivel mundial

El juzgado decreta el embargo de los bienes de los investigados por el caso Magrudis

La Comunidad de Madrid reparte nuevas mascarillas sin aclarar si han sido analizadas

El Gobierno permite a las telecos que bloqueen portabilidades argumentando que los usuarios tienen deudas

Organizaciones y sindicatos piden a la Comisión de Reconstrucción que apueste por la sanidad pública

FACUA crea una plataforma de afectados por Dentix: la gran mayoría de clínicas siguen cerradas

FACUA Cádiz lamenta la demagogia y falsedad del PP ante la decisión del Ayuntamiento de cederle un local

Así puedes solicitar el reembolso del importe íntegro de los viajes cancelados del Imserso

FACUA Cádiz advierte del daño que la crisis del Covid-19 puede ocasionar al uso del transporte público

Tras la petición de FACUA, el Imserso anuncia que las agencias deben devolver el importe íntegro

Los consumidores eligen las "0% quejas" de El Corte Inglés como El Peor (y más machista) Anuncio de 2019

El Ministerio de Consumo ejercerá la acción de cesación contra 17 aerolíneas al vulnerar la ley

FACUA Madrid critica que el Gobierno regional aproveche la pandemia para recortar en educación pública

FACUA Cádiz denuncia que la Junta hace peligrar la continuidad de 9 trabajadores al desalojar su sede

FACUA Madrid pide que los consumidores estén en los grupos de trabajo y en los comités de la desescalada

FACUA reclama que se reembolsen íntegramente a los usuarios los viajes del Imserso cancelados

FACUA Sevilla critica que el SAS cierre las consultas de pediatría de San Jerónimo y Pino Montano

Una agencia y una aerolínea, condenadas a indemnizar con 1.000 euros a un usuario por perder su equipaje

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos