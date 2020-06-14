FACUA informa
Boletín semanal número 607
14/06/2020
WhatsApp filtra miles de números de teléfono de usuarios en Google
El Ministerio de Consumo confirma que la 'tasa Covid' es ilegal
FACUA Andalucía critica que el sello 'Andalucía Segura' se obtenga con una mera declaración responsable
FACUA Galicia insta a la Xunta a no autorizar la creación de un sello 'Covid free' para establecimientos
FACUA espera que las agencias asuman de una vez su obligación de reembolsar los paquetes turísticos
Gobierno y comunidades deben garantizar los derechos de los usuarios de cara a la temporada vacacional
Bankia devuelve 840 euros a una usuaria de reclamaciones por descubierto que le cobró durante seis años
FACUA Madrid pide a la Comunidad que informe de los recursos con los que cuenta la educación pública
FACUA Andalucía critica que la Junta vuelva a reducir aún más los controles en los negocios de tatuajes
FACUA advierte de que cobrar un suplemento Covid a los usuarios es ilegal
Estos son los requisitos para acceder a una cuenta de pago básica de forma gratuita
Fiscalía ve indicios de delito en la ayuda pública que logró el juez Serrano, líder de Vox en Andaluc�ía
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