FACUA informa

Boletín semanal número 607
14/06/2020

WhatsApp filtra miles de números de teléfono de usuarios en Google

El Ministerio de Consumo confirma que la 'tasa Covid' es ilegal

FACUA Andalucía critica que el sello 'Andalucía Segura' se obtenga con una mera declaración responsable

FACUA Galicia insta a la Xunta a no autorizar la creación de un sello 'Covid free' para establecimientos

FACUA espera que las agencias asuman de una vez su obligación de reembolsar los paquetes turísticos

Gobierno y comunidades deben garantizar los derechos de los usuarios de cara a la temporada vacacional

Bankia devuelve 840 euros a una usuaria de reclamaciones por descubierto que le cobró durante seis años

FACUA Madrid pide a la Comunidad que informe de los recursos con los que cuenta la educación pública

FACUA Andalucía critica que la Junta vuelva a reducir aún más los controles en los negocios de tatuajes

FACUA advierte de que cobrar un suplemento Covid a los usuarios es ilegal

Estos son los requisitos para acceder a una cuenta de pago básica de forma gratuita

Fiscalía ve indicios de delito en la ayuda pública que logró el juez Serrano, líder de Vox en Andalucía

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