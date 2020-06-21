FACUA informa
Boletín semanal número 608
21/06/2020
FACUA Córdoba advierte de que la licitación del parking del Reina Sofía solo enriquece a la adjudicataria
FACUA reclama que la fecha de validez de la ITV tras la prórroga cuente desde la inspección del vehículo
Abanca anula a un socio de FACUA un préstamo de 5.300 euros por un tratamiento en Dentix no realizado
Organizaciones sociales manifiestan su apoyo a FACUA Cádiz ante el desalojo de la Junta
FACUA Sevilla imparte un taller 'online' sobre compras a través de internet
La plataforma del parking Reina Sofía se concentra el 29 de junio ante la Delegación de Salud de Córdoba
FACUA denuncia a Colisée por aplicar una tasa Covid de 85 euros en sus residencias de mayores
Alertan del posible riesgo de lesiones por un problema con los apoyacabezas delanteros del Audi Q7
La plataforma Aparcamientos Reina Sofía pide reunirse con Juan Manuel Moreno Bonilla y Susana Díaz
Holaluz, la eléctrica que anuncia "luz justa" para "cambiar el mundo", la más cara del análisis de FACUA
Madrid compensará los abonos de transporte no usados durante la pandemia, como reclamaba FACUA
Iberia Express indemniza a un usuario con 1.600 euros por la pérdida de su maleta de mano
FACUA advierte de que aplicar un recargo Covid a los mayores de las residencias es abusivo e ilegal
La plataforma Aparcamientos Reina Sofía critica que la Junta haga negocio con el parking del hospital
FACUA Madrid critica las privatizaciones que está llevando a cabo el Gobierno regional en plena pandemia
Fue un montaje: la creadora de la "plataforma de afectados por FACUA", condenada en costas por el Supremo
FACUA Cádiz recuerda que los usuarios no están obligados a aceptar que se les derive a hospitales Pascual
FACUA Cádiz alerta de nuevos casos de fraude en las revisiones de instalaciones de gas butano
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