FACUA informa

Boletín semanal número 608
21/06/2020

FACUA Córdoba advierte de que la licitación del parking del Reina Sofía solo enriquece a la adjudicataria

FACUA reclama que la fecha de validez de la ITV tras la prórroga cuente desde la inspección del vehículo

Abanca anula a un socio de FACUA un préstamo de 5.300 euros por un tratamiento en Dentix no realizado

Organizaciones sociales manifiestan su apoyo a FACUA Cádiz ante el desalojo de la Junta

FACUA Sevilla imparte un taller 'online' sobre compras a través de internet

La plataforma del parking Reina Sofía se concentra el 29 de junio ante la Delegación de Salud de Córdoba

FACUA denuncia a Colisée por aplicar una tasa Covid de 85 euros en sus residencias de mayores

Alertan del posible riesgo de lesiones por un problema con los apoyacabezas delanteros del Audi Q7

La plataforma Aparcamientos Reina Sofía pide reunirse con Juan Manuel Moreno Bonilla y Susana Díaz

Holaluz, la eléctrica que anuncia "luz justa" para "cambiar el mundo", la más cara del análisis de FACUA

Madrid compensará los abonos de transporte no usados durante la pandemia, como reclamaba FACUA

Iberia Express indemniza a un usuario con 1.600 euros por la pérdida de su maleta de mano

FACUA advierte de que aplicar un recargo Covid a los mayores de las residencias es abusivo e ilegal

La plataforma Aparcamientos Reina Sofía critica que la Junta haga negocio con el parking del hospital

FACUA Madrid critica las privatizaciones que está llevando a cabo el Gobierno regional en plena pandemia

Fue un montaje: la creadora de la "plataforma de afectados por FACUA", condenada en costas por el Supremo

FACUA Cádiz recuerda que los usuarios no están obligados a aceptar que se les derive a hospitales Pascual

FACUA Cádiz alerta de nuevos casos de fraude en las revisiones de instalaciones de gas butano

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