FACUA informa
Boletín semanal número 609
28/06/2020
Garzón anuncia restricciones en la publicidad del juego en la línea de las del estado de alarma
Ganó una tabla de surf en un festival de música y nadie se la enviaba... hasta que intervino FACUA
FACUA Madrid imparte un taller online sobre su historia dentro del movimiento consumerista
FACUA Cádiz imparte dos talleres online sobre los derechos de los usuarios de clínicas dentales
Exigen una ley que acabe con la explotación de falsos autónomos por las plataformas digitales
FACUA Cádiz insta a no penalizar a quienes pidan el reembolso del abono de la Semana Santa de Jerez
FACUA Extremadura insta a mantener abierto el centro de salud El Progreso de Badajoz las tardes de verano
Orange devuelve 177 euros tras subir la tarifa a un usuario en el estado de alarma pese a estar prohibido
FACUA Euskadi insta al Gobierno Vasco a reducir los tiempos de espera para conseguir cita para la ITV
Quiebra Pullmantur: FACUA pide que se aclare si dispone de un fondo suficiente para reembolsos
FACUA Sevilla resuelve las dudas acerca de la normativa sobre la limpieza de la vía pública
FACUA Sevilla insta a Tussam a compensar por el periodo en que no se pudo usar el abono estudiantil
Aerolíneas, agencias de viajes y telecos, sectores con más reclamaciones en FACUA en el estado de alarma
FACUA Comunidad Valenciana advierte de que la Generalitat prohíbe el uso de sellos "Covid free"
La plataforma Aparcamientos Reina Sofía advierte de que ningún informe obliga a privatizar el parking
FACUA Madrid insta a Sanidad a garantizar el personal prometido para controlar los contagios por Covid-19
Tras el auto de la Audiencia Nacional, FACUA emprenderá acciones contra Tous ante Consumo y las CCAA
Tras más de año y medio, sustituyen a una usuaria una secadora que presentaba constantes fallos
Alertan de un fallo en el airbag del acompañante del Audi Q3 y Q3 Sportback
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