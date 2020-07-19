FACUA informa

Boletín semanal número 612
19/07/2020

Consumo impulsará que las CCAA abran expedientes sancionadores a la banca por los fraudes hipotecarios

Aumentan en más de un 300% las consultas y quejas de consumidores en FACUA contra El Corte Inglés

Lleva su portátil a reparar y le provocan una nueva avería: Asus se lo cambia tras la actuación de FACUA

FACUA reclama al Gobierno y a las CCAA que dejen de mirar a otro lado ante los fraudes hipotecarios

FACUA pide la supresión del sello 'Responsible Tourism' al poder obtenerse sin ningún control

FACUA Andalucía critica la falta de debate en la elaboración del Pacto Andaluz por el Agua

FACUA Sevilla informa sobre los derechos de los consumidores ante las clínicas dentales

FACUA Madrid imparte un taller online sobre los derechos básicos en los suministros de luz y gas

Aerolíneas, agencias y telecos, lo más denunciado en FACUA en el primer semestre de 2020

FACUA Sevilla denuncia a Live Nation por no reembolsar las entradas del concierto de Guns N'Roses

FACUA Sevilla denuncia a una empresa de aguas por impedir el pago de facturas en efectivo

Holaluz y Feníe, las eléctricas más caras en el último estudio de FACUA

FACUA Málaga pide conocer los nombres de los locales cerrados por Covid-19 en Rincón de la Victoria

Orange, condenada a retirar una antena de un edificio que ocupaba pese a la rescisión del contrato

FACUA Sevilla critica que el SAS cierre los centros de salud durante las tardes de verano

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