FACUA informa
Boletín semanal número 614
02/08/2020
Supermercados El Jamón inmoviliza carne antes de su venta tras detectar Listeria
FACUA reclama al Gobierno una bajada en el precio máximo de las mascarillas
FACUA se suma a una veintena de organizaciones para pedir la prohibición del tabaco en las terrazas
FACUA denuncia la falta de personal del centro coordinador de emergencias en Asturias
FACUA Madrid solicita a la Comunidad que dote de recursos a los centros sanitarios de la Sierra de Madrid
FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento una reforma social y equitativa del entorno de Santa Justa
Securitas Direct no quería devolverle sus 105 euros al desistir del contrato... hasta que acudió a FACUA
FACUA denuncia a una clínica ante la AEPD por exponer datos personales de pacientes
FACUA Sevilla informa sobre las prestaciones de las residencias de mayores en situación de dependencia
FACUA Madrid rechaza la "cartilla Covid-19" que propone Ayuso por vulnerar los derechos de los usuarios
FACUA Madrid imparte un taller formativo online sobre derechos bancarios
La plataforma del parking Reina Sofía se reúne con el Defensor del Pueblo Andaluz
FACUA Madrid insta a la Comunidad a modificar el plan de vuelta a las aulas
FACUA Andalucía pide a la Junta que aclare dudas de la Orden que regula el uso obligatorio de mascarillas
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