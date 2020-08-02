FACUA informa

Boletín semanal número 614
02/08/2020

Supermercados El Jamón inmoviliza carne antes de su venta tras detectar Listeria

FACUA reclama al Gobierno una bajada en el precio máximo de las mascarillas

FACUA se suma a una veintena de organizaciones para pedir la prohibición del tabaco en las terrazas

FACUA denuncia la falta de personal del centro coordinador de emergencias en Asturias

FACUA Madrid solicita a la Comunidad que dote de recursos a los centros sanitarios de la Sierra de Madrid

FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento una reforma social y equitativa del entorno de Santa Justa

Securitas Direct no quería devolverle sus 105 euros al desistir del contrato... hasta que acudió a FACUA

FACUA denuncia a una clínica ante la AEPD por exponer datos personales de pacientes

FACUA Sevilla informa sobre las prestaciones de las residencias de mayores en situación de dependencia

FACUA Madrid rechaza la "cartilla Covid-19" que propone Ayuso por vulnerar los derechos de los usuarios

FACUA Madrid imparte un taller formativo online sobre derechos bancarios

La plataforma del parking Reina Sofía se reúne con el Defensor del Pueblo Andaluz

FACUA Madrid insta a la Comunidad a modificar el plan de vuelta a las aulas

FACUA Andalucía pide a la Junta que aclare dudas de la Orden que regula el uso obligatorio de mascarillas

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