FACUA informa

Boletín semanal número 616
16/08/2020

FACUA valora positivamente el acuerdo de Sanidad con las CCAA y pide celeridad en su aprobación

FACUA pide a los consejeros de Salud de las 17 CCAA un plan de inspecciones sobre espectáculos públicos

El Ayuntamiento madrileño de Perales de Tajuña devuelve a unos socios de FACUA 4.517 euros de plusvalía

Las tarifas de gas del mercado libre: el kWh es hasta un 37% más caro que el regulado por el Gobierno

FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento que el Plan Respira no repita los errores del anterior Plan Centro

FACUA reclama a las comunidades autónomas que sigan el ejemplo de Galicia y prohíban fumar en la calle

Vodafone devuelve 1.270 euros a un socio de FACUA tras darle de alta dos veces el mismo paquete

FACUA pide al Ayuntamiento de Gijón que informe del origen de las manchas de carbón en San Lorenzo

FACUA Madrid solicita que se aclare si existen nuevas filtraciones de agua en la línea 7B del Metro

Diferencias de hasta el 86%: FACUA compara más de 40 ofertas de fibra de 20 compañías de telecos

Banco Santander devuelve 1.333 euros a una socia de FACUA víctima de compras fraudulentas con su tarjeta

FACUA pide a la Junta que investigue lo ocurrido en el concierto de Taburete en Starlite

FACUA Málaga insta al Málaga CF a reembolsar a los abonados las cantidades de los partidos no disfrutados

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos