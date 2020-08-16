FACUA informa
Boletín semanal número 616
16/08/2020
FACUA valora positivamente el acuerdo de Sanidad con las CCAA y pide celeridad en su aprobación
FACUA pide a los consejeros de Salud de las 17 CCAA un plan de inspecciones sobre espectáculos públicos
El Ayuntamiento madrileño de Perales de Tajuña devuelve a unos socios de FACUA 4.517 euros de plusvalía
Las tarifas de gas del mercado libre: el kWh es hasta un 37% más caro que el regulado por el Gobierno
FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento que el Plan Respira no repita los errores del anterior Plan Centro
FACUA reclama a las comunidades autónomas que sigan el ejemplo de Galicia y prohíban fumar en la calle
Vodafone devuelve 1.270 euros a un socio de FACUA tras darle de alta dos veces el mismo paquete
FACUA pide al Ayuntamiento de Gijón que informe del origen de las manchas de carbón en San Lorenzo
FACUA Madrid solicita que se aclare si existen nuevas filtraciones de agua en la línea 7B del Metro
Diferencias de hasta el 86%: FACUA compara más de 40 ofertas de fibra de 20 compañías de telecos
Banco Santander devuelve 1.333 euros a una socia de FACUA víctima de compras fraudulentas con su tarjeta
FACUA pide a la Junta que investigue lo ocurrido en el concierto de Taburete en Starlite
FACUA Málaga insta al Málaga CF a reembolsar a los abonados las cantidades de los partidos no disfrutados
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