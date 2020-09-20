FACUA informa
Boletín semanal número 621
20/09/2020
Manuel Baus, nuevo presidente de FACUA Andalucía
FACUA Galicia celebra este sábado su 4ª Asamblea General
La Mesa Social rechaza el Pacto Andaluz por el Agua al no contar con un diagnóstico técnico adecuado
FACUA cree que la compra de Bankia por CaixaBank traerá graves perjuicios a los consumidores
FACUA Madrid critica que la Comunidad plantee una bajada del IRPF en plena pandemia del Covid-19
Manuel Baus se postula como candidato a la Presidencia de FACUA Andalucía en su 9º Congreso
FACUA Cádiz informa cómo reclamar a Nautalia por los viajes del IES Juan Lara y el Colegio Espíritu Santo
Santander devuelve 255 euros de comisiones a una usuaria a la que cambió el contrato sin su conocimiento
Ante la brutal subida de comisiones de Caixabank, FACUA aconseja estudiar las ofertas de otros bancos
FACUA CV critica las deficiencias de los centros de mayores y reclama transparencia a la Generalitat
Una financiera rechaza dos cuotas de una revolving a un usuario... y luego intenta cobrarle toda la deuda
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