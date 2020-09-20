FACUA informa

Boletín semanal número 621
20/09/2020

Manuel Baus, nuevo presidente de FACUA Andalucía

FACUA Galicia celebra este sábado su 4ª Asamblea General

La Mesa Social rechaza el Pacto Andaluz por el Agua al no contar con un diagnóstico técnico adecuado

FACUA cree que la compra de Bankia por CaixaBank traerá graves perjuicios a los consumidores

FACUA Madrid critica que la Comunidad plantee una bajada del IRPF en plena pandemia del Covid-19

Manuel Baus se postula como candidato a la Presidencia de FACUA Andalucía en su 9º Congreso

FACUA Cádiz informa cómo reclamar a Nautalia por los viajes del IES Juan Lara y el Colegio Espíritu Santo

Santander devuelve 255 euros de comisiones a una usuaria a la que cambió el contrato sin su conocimiento

Ante la brutal subida de comisiones de Caixabank, FACUA aconseja estudiar las ofertas de otros bancos

FACUA CV critica las deficiencias de los centros de mayores y reclama transparencia a la Generalitat

Una financiera rechaza dos cuotas de una revolving a un usuario... y luego intenta cobrarle toda la deuda

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