FACUA informa
Boletín semanal número 622
27/09/2020
FACUA CV se suma al manifiesto por una sanidad pública y de calidad en Alicante
FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento que publique los datos de las mascarillas fraudulentas intervenidas
FACUA Madrid lamenta la irresponsabilidad de Aguado al decir sin pruebas que no hay contagios en el metro
FACUA Málaga critica que el delegado de Salud eluda su responsabilidad en el caos en la sanidad malagueña
FACUA Córdoba celebra su 32ª Asamblea General
FACUA Comunidad Valenciana y CCOO PV firman un convenio de colaboración
MásMóvil cobró 150 euros a un socio de FACUA por un contrato de fibra del que decidió desistir
FACUA Madrid pide investigar si el Teatro Real incumplió las medidas de seguridad en su obra del domingo
Los socios de FACUA Galicia reeligen a Víctor Muñoz presidente de la asociación
Domènec Bernad, reelegido presidente de FACUA Comunidad Valenciana
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