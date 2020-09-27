FACUA informa

Boletín semanal número 622
27/09/2020

FACUA CV se suma al manifiesto por una sanidad pública y de calidad en Alicante

FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento que publique los datos de las mascarillas fraudulentas intervenidas

FACUA Madrid lamenta la irresponsabilidad de Aguado al decir sin pruebas que no hay contagios en el metro

FACUA Málaga critica que el delegado de Salud eluda su responsabilidad en el caos en la sanidad malagueña

FACUA Córdoba celebra su 32ª Asamblea General

FACUA Comunidad Valenciana y CCOO PV firman un convenio de colaboración

MásMóvil cobró 150 euros a un socio de FACUA por un contrato de fibra del que decidió desistir

FACUA Madrid pide investigar si el Teatro Real incumplió las medidas de seguridad en su obra del domingo

Los socios de FACUA Galicia reeligen a Víctor Muñoz presidente de la asociación

Domènec Bernad, reelegido presidente de FACUA Comunidad Valenciana

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