FACUA informa

Boletín semanal número 624
11/10/2020

FACUA Málaga imparte un ciclo formativo online sobre derechos de los consumidores

FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2019'

Cetelem devuelve a una socia de FACUA 1.157 euros pagados por un tratamiento en Dentix que no le hicieron

FACUA pide a Consumo una auditoría sobre el número de socios que declaran las organizaciones de usuarios

FACUA denuncia a Socibus por imponer a los viajeros un seguro adicional para poder adquirir un billete

Movistar sigue cobrando a una usuaria que cambió de compañía... y le niega los recibos por no ser clienta

FACUA Madrid participa en el I Encuentro de Asociaciones de Collado Villalba

Más de 1.000 pacientes de Dentix se han unido ya a la plataforma de afectados creada por FACUA

Los pacientes de Dentix que no reciban los tratamientos pueden paralizar el pago a las financieras

FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre reclamaciones en el sector aéreo

FACUA te asesora: cómo reducir tus facturas de la luz, agua, gas, telecomunicaciones...

Únete a la plataforma de afectados por la quiebra de Dentix

FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento ignore a la comisión municipal de comercio ambulante

Ibèria, condemnada a pagar 2.400 euros a una família a la qual no va deixar embarcar

Iberia, condenada a pagar 2.400 euros a una familia a la que no dejó embarcar

FACUA insta a Industria de Asturias a reducir los tiempos de espera para conseguir cita para la ITV

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