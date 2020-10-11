FACUA informa
Boletín semanal número 624
11/10/2020
FACUA Málaga imparte un ciclo formativo online sobre derechos de los consumidores
FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2019'
Cetelem devuelve a una socia de FACUA 1.157 euros pagados por un tratamiento en Dentix que no le hicieron
FACUA pide a Consumo una auditoría sobre el número de socios que declaran las organizaciones de usuarios
FACUA denuncia a Socibus por imponer a los viajeros un seguro adicional para poder adquirir un billete
Movistar sigue cobrando a una usuaria que cambió de compañía... y le niega los recibos por no ser clienta
FACUA Madrid participa en el I Encuentro de Asociaciones de Collado Villalba
Más de 1.000 pacientes de Dentix se han unido ya a la plataforma de afectados creada por FACUA
Los pacientes de Dentix que no reciban los tratamientos pueden paralizar el pago a las financieras
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre reclamaciones en el sector aéreo
FACUA te asesora: cómo reducir tus facturas de la luz, agua, gas, telecomunicaciones...
Únete a la plataforma de afectados por la quiebra de Dentix
FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento ignore a la comisión municipal de comercio ambulante
Ibèria, condemnada a pagar 2.400 euros a una família a la qual no va deixar embarcar
Iberia, condenada a pagar 2.400 euros a una familia a la que no dejó embarcar
FACUA insta a Industria de Asturias a reducir los tiempos de espera para conseguir cita para la ITV
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