FACUA informa
Boletín semanal número 625
18/10/2020
FACUA Cádiz convoca asambleas informativas para asesorar a los afectados por la quiebra de Dentix
Organizaciones sociales, ecologistas y ciudadanas rechazan los premios Andalucía Medio Ambiente 2020
La factura eléctrica del usuario medio puede llegar a inflarse más de 20 euros si no tiene la tarifa PVPC
FACUA participa en el Foro de Movimientos Sociales para trasladar sus reivindicaciones sobre vivienda
FACUA Catalunya firma un convenio de colaboración con CCOO de Cataluña
FACUA Andalucía impartirá 8 talleres 'online' sobre el uso responsable de internet y la telefonía
Usura en Creditea: FACUA aconsegueix que retornin a un usuari tots els interessos d'un crèdit al 213%
Usura en Creditea: FACUA logra que devuelvan a un usuario todos los intereses de un crédito al 213%
Rocío Algeciras se postula como candidata a la Presidencia de FACUA Sevilla en su 40ª Asamblea
BBVA cobrará 2 euros por sacar dinero en ventanilla: FACUA aconseja a los afectados valorar alternativas
Sabadell devuelve 1.682 euros a una socia de FACUA por un tratamiento en Dentix que decidió cancelar
FACUA reclama al Gobierno que mejore la atención a los usuarios del transporte en tren
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