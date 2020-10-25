FACUA informa

Boletín semanal número 626
25/10/2020

FACUA Sevilla imparte formación online sobre consumo responsable y el Sistema Arbitral de Consumo

FACUA Córdoba rechaza la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística de la ciudad

¿Tienes una cuenta bancaria y desconoces tus derechos? FACUA Sevilla te asesora

FACUA Euskadi celebra su Asamblea General de Socios

FACUA considera bochornosa la decisión del Supremo sobre el IRPH

El Gobierno sigue sin regular un procedimiento para pagar a plazos los recibos pendientes y evitar cortes

FACUA Andalucía lanza una campaña para ayudar a los consumidores a reducir sus facturas de suministros

FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre los derechos en telefonía e internet

FACUA se une a 9.000 organizaciones sociales para pedir al Gobierno regular los precios de los alquileres

FACUA reclama medidas para evitar que Apple comercialice los iPhone sin incluir el cargador

Lola García, reelegida presidenta de FACUA Málaga

FACUA Castilla y León celebra su Asamblea General de Socios

Los socios eligen a Rocío Algeciras como nueva presidenta de FACUA Sevilla

FACUA crea una plataforma para reclamar la devolución de los cobros ilegales de agua en Almendralejo

FACUA Córdoba reclama su participación en el Consejo Asesor de Comercio del Ayuntamiento

TAP Air Portugal paga 614 euros a una socia de FACUA que sufrió más de 10 horas de retraso en dos vuelos

FACUA critica que AESA no anuncie sanciones contra las aerolíneas por no devolver los vuelos cancelados

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos