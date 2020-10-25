FACUA informa
Boletín semanal número 626
25/10/2020
FACUA Sevilla imparte formación online sobre consumo responsable y el Sistema Arbitral de Consumo
FACUA Córdoba rechaza la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística de la ciudad
¿Tienes una cuenta bancaria y desconoces tus derechos? FACUA Sevilla te asesora
FACUA Euskadi celebra su Asamblea General de Socios
FACUA considera bochornosa la decisión del Supremo sobre el IRPH
El Gobierno sigue sin regular un procedimiento para pagar a plazos los recibos pendientes y evitar cortes
FACUA Andalucía lanza una campaña para ayudar a los consumidores a reducir sus facturas de suministros
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre los derechos en telefonía e internet
FACUA se une a 9.000 organizaciones sociales para pedir al Gobierno regular los precios de los alquileres
FACUA reclama medidas para evitar que Apple comercialice los iPhone sin incluir el cargador
Lola García, reelegida presidenta de FACUA Málaga
FACUA Castilla y León celebra su Asamblea General de Socios
Los socios eligen a Rocío Algeciras como nueva presidenta de FACUA Sevilla
FACUA crea una plataforma para reclamar la devolución de los cobros ilegales de agua en Almendralejo
FACUA Córdoba reclama su participación en el Consejo Asesor de Comercio del Ayuntamiento
TAP Air Portugal paga 614 euros a una socia de FACUA que sufrió más de 10 horas de retraso en dos vuelos
FACUA critica que AESA no anuncie sanciones contra las aerolíneas por no devolver los vuelos cancelados
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