FACUA informa

Boletín semanal número 628
08/11/2020

FACUA se suma a 3.000 entidades sociales y pide la moratoria del corte de suministros de luz, agua y gas

FACUA denuncia a Lucera por anunciar "las tarifas de gas más baratas" cuando realmente son las más caras

FACUA insta al Ayuntamiento de Llanes a garantizar el suministro de agua potable en la zona

El recibo de la luz del usuario medio experimenta una bajada interanual del 7,8%

Mediamarkt cobró por reparar sin éxito un PC en garantía: 520 euros devueltos tras la actuación de FACUA

FACUA detecta diferencias de hasta un 169% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma

El Gobierno atiende las demandas sociales y endurece la limitación de publicidad de las casas de apuestas

FACUA Catalunya insta a Aigües de Barcelona a agilizar la devolución de las cantidades que facturó de más

FACUA Córdoba acude al Defensor del Pueblo Andaluz por los incumplimientos del Ayuntamiento sobre el taxi

FACUA Andalucía insta a la Consejería de Salud a reforzar la Atención Primaria de forma urgente

Dentix intentó cobrar a un usuario 830 euros por la extracción de un diente

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