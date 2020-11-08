FACUA informa
Boletín semanal número 628
08/11/2020
FACUA se suma a 3.000 entidades sociales y pide la moratoria del corte de suministros de luz, agua y gas
FACUA denuncia a Lucera por anunciar "las tarifas de gas más baratas" cuando realmente son las más caras
FACUA insta al Ayuntamiento de Llanes a garantizar el suministro de agua potable en la zona
El recibo de la luz del usuario medio experimenta una bajada interanual del 7,8%
Mediamarkt cobró por reparar sin éxito un PC en garantía: 520 euros devueltos tras la actuación de FACUA
FACUA detecta diferencias de hasta un 169% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma
El Gobierno atiende las demandas sociales y endurece la limitación de publicidad de las casas de apuestas
FACUA Catalunya insta a Aigües de Barcelona a agilizar la devolución de las cantidades que facturó de más
FACUA Córdoba acude al Defensor del Pueblo Andaluz por los incumplimientos del Ayuntamiento sobre el taxi
FACUA Andalucía insta a la Consejería de Salud a reforzar la Atención Primaria de forma urgente
Dentix intentó cobrar a un usuario 830 euros por la extracción de un diente
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