FACUA informa
Boletín semanal número 629
15/11/2020
Estudiantes de la UCA trasladan a FACUA Cádiz la problemática de ir en autobús al Campus de Puerto Real
Tras la actuación de FACUA, BBVA devuelve 2.128 euros a un usuario de Dentix
FACUA Catalunya imparte un taller a alumnos de la empresa municipal de formación de Mollet del Vallès
FACUA considera una tomadura de pelo fijar el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas en 72 céntimos
FACUA Sevilla apoya que se mantenga el límite de veladores que establece la ordenanza contra el ruido
FACUA Madrid imparte un taller online sobre las vías de resolución de conflictos en materia de consumo
FACUA Andalucía pide que se permita la movilidad entre municipios para devolver y reparar productos
Diferencias de hasta el 56% en las tarifas de móvil con llamadas y datos ilimitados
FACUA reclama al Gobierno que fije en 10 céntimos el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas
FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que no autorice la carrera Spartan Córdoba 2021
Movistar anula a un socio de FACUA 4.000 euros de 'roaming' que intentó cobrarle en un viaje a Colombia
FACUA Andalucía impartirá 8 talleres 'online' sobre consumo responsable de agua, luz y gas
Tras la denuncia de FACUA, Lucera elimina la expresión "las tarifas más baratas" de su publicidad de gas
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