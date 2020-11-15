FACUA informa

Boletín semanal número 629
15/11/2020

Estudiantes de la UCA trasladan a FACUA Cádiz la problemática de ir en autobús al Campus de Puerto Real

Tras la actuación de FACUA, BBVA devuelve 2.128 euros a un usuario de Dentix

FACUA Catalunya imparte un taller a alumnos de la empresa municipal de formación de Mollet del Vallès

FACUA considera una tomadura de pelo fijar el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas en 72 céntimos

FACUA Sevilla apoya que se mantenga el límite de veladores que establece la ordenanza contra el ruido

FACUA Madrid imparte un taller online sobre las vías de resolución de conflictos en materia de consumo

FACUA Andalucía pide que se permita la movilidad entre municipios para devolver y reparar productos

Diferencias de hasta el 56% en las tarifas de móvil con llamadas y datos ilimitados

FACUA reclama al Gobierno que fije en 10 céntimos el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas

FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que no autorice la carrera Spartan Córdoba 2021

Movistar anula a un socio de FACUA 4.000 euros de 'roaming' que intentó cobrarle en un viaje a Colombia

FACUA Andalucía impartirá 8 talleres 'online' sobre consumo responsable de agua, luz y gas

Tras la denuncia de FACUA, Lucera elimina la expresión "las tarifas más baratas" de su publicidad de gas

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