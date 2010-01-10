FACUA informa

Boletín semanal número 63
10/01/2010

Un fallo en vehículos Nissan Micra puede provocar que el airbag del acompañante no funcione

FACUA Málaga critica la subida del 8,5% del bonobús urbano

FACUA Jaén recuerda a los consumidores sus derechos en periodo de rebajas

FACUA Málaga informa a los consumidores sobre sus derechos en rebajas

FACUA denuncia a Yoigo por publicidad engañosa en el 'spot' donde acusa a la competencia de no decir la verdad

FACUA advierte a los consumidores sobre los posibles abusos que pueden producirse en rebajas

FACUA Cataluña recomienda no caer en el consumismo durante las rebajas

Recomiendan no caer en el consumismo durante las rebajas

FACUA Córdoba recuerda los derechos de los consumidores en época de rebajas

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