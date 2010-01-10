FACUA informa
Boletín semanal número 63
10/01/2010
Un fallo en vehículos Nissan Micra puede provocar que el airbag del acompañante no funcione
FACUA Málaga critica la subida del 8,5% del bonobús urbano
FACUA Jaén recuerda a los consumidores sus derechos en periodo de rebajas
FACUA Málaga informa a los consumidores sobre sus derechos en rebajas
FACUA denuncia a Yoigo por publicidad engañosa en el 'spot' donde acusa a la competencia de no decir la verdad
FACUA advierte a los consumidores sobre los posibles abusos que pueden producirse en rebajas
FACUA Cataluña recomienda no caer en el consumismo durante las rebajas
Recomiendan no caer en el consumismo durante las rebajas
FACUA Córdoba recuerda los derechos de los consumidores en época de rebajas
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