FACUA informa
Boletín semanal número 630
22/11/2020
BBVA oferta a un usuario un préstamo al 7% de interés... y le aplica el 13% tras contratarlo
Black Friday: 8 de cada 10 consumidores creen que la gran mayoría de comercios ofertan falsos descuentos
FACUA considera un despropósito que el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas sea de 62 céntimos
El Cpcua rechaza que las tarifas de agua de Montilla (Córdoba) no incluyan a los colectivos vulnerables
FACUA Córdoba alerta de una empresa que aparenta ser Salud Responde para vender productos
Holaluz, Feníe y Lucera son las eléctricas más caras en el último análisis de FACUA
FACUA Madrid critica que el Consistorio aún no haya emitido la Tarjeta Familias para personas vulnerables
FACUA Andalucía lanza una campaña para informar a los usuarios de sus derechos en el sector aéreo
Defiende tus derechos ante los abusos de las entidades financieras
FACUA considera lamentable que el Gobierno no baje el IVA de las mascarillas higiénicas y FFP2
Las organizaciones de la alianza Más Sanidad ponen rostro al colapso sanitario
FACUA reclama a Consumo contundencia para proteger a los afectados de Dentix ante las financieras
Una agencia de viajes devuelve 7.600 euros a un socio de FACUA que decidió no volar debido al Covid-19
FACUA Madrid valora la prohibición de cortar el agua hasta 2021 aprobada por la Asamblea de Madrid
FACUA Sevilla convoca dos asambleas informativas para asesorar a los afectados por el cierre de Dentix
La bombona de butano sube un 5% y se sitúa en los 12,69 euros
Santander devuelve a un socio de FACUA 7.500 euros de cargos efectuados en su cuenta sin su conocimiento
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla online sobre el sector de las telecomunicaciones
FACUA denuncia a Vueling por cobrar por subir el equipaje de mano a cabina
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