FACUA informa
Boletín semanal número 632
06/12/2020
Las reclamaciones sobre las tarifas del agua de Almendralejo deben hacerse en la Secretaría de Concejales
FACUA Madrid imparte un taller online sobre el funcionamiento de su Departamento de Reclamaciones
¿Quieres reducir tu factura de móvil? FACUA compara las 88 tarifas con llamadas ilimitadas de 24 telecos
Ceuta abre expediente a una empresa de helicópteros que negó el viaje a un usuario por su "corpulencia"
FACUA insta a la Seguridad Social a eliminar de una vez sus líneas 901 de atención a los ciudadanos
El 98% de las familias demanda que sus hijos nunca sean fumadores
FACUA valora positivamente que el Supremo anule el recorte de plazos entre ITV por el estado de alarma
Los pacientes de Dentix tienen hasta el 3 de enero para dirigirse al administrador concursal
FACUA denuncia a Lucera por publicitar su cuota fija de electricidad sin incluir el IVA
El Gobierno paralizará los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma
FACUA denuncia a Okdiario ante las autoridades de consumo por una campaña publicitaria engañosa
FACUA reclama que la atención bucodental se integre en la sanidad pública, sin externalizaciones
Tras las denuncias de FACUA, Correos sustituye su línea 902 de atención al cliente
Tras actuar FACUA Almería, Ryanair devuelve a una usuaria 750 euros de un vuelo cancelado por el Covid-19
FACUA Madrid convoca dos asambleas informativas para asesorar a los afectados por el cierre de Dentix
Italia multa un fraude de Apple que FACUA denunció en España con la inacción de las autoridades
El Juzgado cita al Córdoba CF al acto de conciliación promovido por FACUA Córdoba
FACUA Catalunya imparte una actividad formativa online sobre consumo responsable en tiempos del Covid-19
FACUA Madrid ve escandaloso que se inaugure el hospital para el Covid-19 sin personal suficiente
FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios
Jornada 'online' sobre el papel del consumidor en la situación económica y sanitaria post Covid-19
El Ayuntamiento de Córdoba rechaza la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el sector del taxi
Iberdrola devuelve 4.200 euros a un socio de FACUA tras acusarle de un enganche y cortarle la luz 51 días
El recibo de la luz de noviembre, el más caro de lo que va de 2020
FACUA Almería celebra su 18ª Asamblea General de Socios
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