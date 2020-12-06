FACUA informa

Boletín semanal número 632
06/12/2020

Las reclamaciones sobre las tarifas del agua de Almendralejo deben hacerse en la Secretaría de Concejales

FACUA Madrid imparte un taller online sobre el funcionamiento de su Departamento de Reclamaciones

¿Quieres reducir tu factura de móvil? FACUA compara las 88 tarifas con llamadas ilimitadas de 24 telecos

Ceuta abre expediente a una empresa de helicópteros que negó el viaje a un usuario por su "corpulencia"

FACUA insta a la Seguridad Social a eliminar de una vez sus líneas 901 de atención a los ciudadanos

El 98% de las familias demanda que sus hijos nunca sean fumadores

FACUA valora positivamente que el Supremo anule el recorte de plazos entre ITV por el estado de alarma

Los pacientes de Dentix tienen hasta el 3 de enero para dirigirse al administrador concursal

FACUA denuncia a Lucera por publicitar su cuota fija de electricidad sin incluir el IVA

El Gobierno paralizará los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma

FACUA denuncia a Okdiario ante las autoridades de consumo por una campaña publicitaria engañosa

FACUA reclama que la atención bucodental se integre en la sanidad pública, sin externalizaciones

Tras las denuncias de FACUA, Correos sustituye su línea 902 de atención al cliente

Tras actuar FACUA Almería, Ryanair devuelve a una usuaria 750 euros de un vuelo cancelado por el Covid-19

FACUA Madrid convoca dos asambleas informativas para asesorar a los afectados por el cierre de Dentix

Italia multa un fraude de Apple que FACUA denunció en España con la inacción de las autoridades

El Juzgado cita al Córdoba CF al acto de conciliación promovido por FACUA Córdoba

FACUA Catalunya imparte una actividad formativa online sobre consumo responsable en tiempos del Covid-19

FACUA Madrid ve escandaloso que se inaugure el hospital para el Covid-19 sin personal suficiente

FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios

Jornada 'online' sobre el papel del consumidor en la situación económica y sanitaria post Covid-19

El Ayuntamiento de Córdoba rechaza la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el sector del taxi

Iberdrola devuelve 4.200 euros a un socio de FACUA tras acusarle de un enganche y cortarle la luz 51 días

El recibo de la luz de noviembre, el más caro de lo que va de 2020

FACUA Almería celebra su 18ª Asamblea General de Socios

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