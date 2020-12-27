FACUA informa

Boletín semanal número 635
27/12/2020

Las organizaciones territoriales integradas en FACUA publican sus memorias anuales de actividades

Cruiseline retorna 3.200 euros a un soci de FACUA per un creuer cancel"lat per la Covid-19

Cruiseline devuelve 3.200 euros a un socio de FACUA por un crucero cancelado por el Covid-19

Las empresas podrán ser multadas si no devuelven el dinero cobrado mediante cláusulas abusivas

MSC Creuers retorna 3.400 euros a un soci de FACUA que va decidir no viatjar a causa de la Covid-19

MSC Cruceros devuelve 3.400 euros a un socio de FACUA que decidió no viajar debido al Covid-19

El Gobierno decreta el fin de los 902 y 901 tras las reivindicaciones de FACUA al Ministerio de Consumo

FACUA muestra su satisfacción ante la prohibición de corte de luz, agua y gas a familias vulnerables

FACUA Sevilla imparte talleres 'online' sobre el sector aéreo y la nueva normalidad tras el Covid-19

FACUA Andalucía muestra su apoyo a los trabajadores en defensa de una radiotelevisión andaluza de calidad

Una guardería devuelve 1.050 euros a una socia de FACUA tras no haberle dado servicio

Lotería de Navidad: FACUA alerta ante los fraudes que pueden sufrir los usuarios con sus décimos

FACUA Almería desarrolla una campaña para informar a los usuarios de sus derechos

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