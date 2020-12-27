FACUA informa
Boletín semanal número 635
27/12/2020
Las organizaciones territoriales integradas en FACUA publican sus memorias anuales de actividades
Cruiseline retorna 3.200 euros a un soci de FACUA per un creuer cancel"lat per la Covid-19
Cruiseline devuelve 3.200 euros a un socio de FACUA por un crucero cancelado por el Covid-19
Las empresas podrán ser multadas si no devuelven el dinero cobrado mediante cláusulas abusivas
MSC Creuers retorna 3.400 euros a un soci de FACUA que va decidir no viatjar a causa de la Covid-19
MSC Cruceros devuelve 3.400 euros a un socio de FACUA que decidió no viajar debido al Covid-19
El Gobierno decreta el fin de los 902 y 901 tras las reivindicaciones de FACUA al Ministerio de Consumo
FACUA muestra su satisfacción ante la prohibición de corte de luz, agua y gas a familias vulnerables
FACUA Sevilla imparte talleres 'online' sobre el sector aéreo y la nueva normalidad tras el Covid-19
FACUA Andalucía muestra su apoyo a los trabajadores en defensa de una radiotelevisión andaluza de calidad
Una guardería devuelve 1.050 euros a una socia de FACUA tras no haberle dado servicio
Lotería de Navidad: FACUA alerta ante los fraudes que pueden sufrir los usuarios con sus décimos
FACUA Almería desarrolla una campaña para informar a los usuarios de sus derechos
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