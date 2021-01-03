FACUA informa

Boletín semanal número 636
03/01/2021

FACUA alerta de la retirada de un collar de TEDi por su alto valor de plomo

FACUA ha realizado en 2020 ocho estudios comparativos sobre tarifas de telecomunicaciones

Holaluz es desde mayo la comercializadora eléctrica más cara de las diez comparadas por FACUA

La Inspección de Trabajo detecta irregularidades con ayudas públicas en Adicae

El recibo de la luz de 2020 ha sido el más bajo de la última década, según el análisis de FACUA

Asociaciones médicas y civiles exigen un final de partida para el tabaco en 2030

FACUA alerta de la retirada de un plato de ópalo de TEDi por su alto contenido en plomo

4 de cada 10 tarifas de móvil de las grandes telecos tienen llamadas ilimitadas

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