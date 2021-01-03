FACUA informa
Boletín semanal número 636
03/01/2021
FACUA alerta de la retirada de un collar de TEDi por su alto valor de plomo
FACUA ha realizado en 2020 ocho estudios comparativos sobre tarifas de telecomunicaciones
Holaluz es desde mayo la comercializadora eléctrica más cara de las diez comparadas por FACUA
La Inspección de Trabajo detecta irregularidades con ayudas públicas en Adicae
El recibo de la luz de 2020 ha sido el más bajo de la última década, según el análisis de FACUA
Asociaciones médicas y civiles exigen un final de partida para el tabaco en 2030
FACUA alerta de la retirada de un plato de ópalo de TEDi por su alto contenido en plomo
4 de cada 10 tarifas de móvil de las grandes telecos tienen llamadas ilimitadas
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