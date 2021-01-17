FACUA informa
Boletín semanal número 638
17/01/2021
La AEPD multa con 6 millones a Caixabank tras las denuncias de FACUA y un cliente del banco
FACUA logra que un concesionario devuelva a una usuaria 800 euros tras negarse a aplicarle el Plan Renove
La subida interanual en el kWh de electricidad alcanza el 41% en los primeros 15 días de enero
Costomóvil: 4 meses sin entregar el móvil ni devolver el dinero a un usuario... hasta que actuó FACUA
La factura de la luz del usuario medio en lo que va de enero ya es la segunda más cara de la historia
FACUA Madrid insta a la Comunidad a reforzar el personal sanitario para garantizar la vacunación
La subida interanual del precio del kWh de luz en lo que va de enero supera ya el 38%, advierte FACUA
El recibo de la luz del usuario medio en lo que va de enero, 86,50 euros: un 26,7% más que hace un año
FACUA recuerda que los afectados por cancelaciones de servicios por el temporal pueden reclamar su dinero
Movistar devuelve a un socio de FACUA 565 euros que le cobró durante 8 años pese a que ya no era cliente
La subida interanual del kWh de electricidad en lo que va de enero alcanza ya el 36%, advierte FACUA
FACUA alerta de un SMS fraudulento que suplanta a Bankia para hacerse con datos privados de los usuarios
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