FACUA informa

Boletín semanal número 638
17/01/2021

La AEPD multa con 6 millones a Caixabank tras las denuncias de FACUA y un cliente del banco

FACUA logra que un concesionario devuelva a una usuaria 800 euros tras negarse a aplicarle el Plan Renove

La subida interanual en el kWh de electricidad alcanza el 41% en los primeros 15 días de enero

Costomóvil: 4 meses sin entregar el móvil ni devolver el dinero a un usuario... hasta que actuó FACUA

La factura de la luz del usuario medio en lo que va de enero ya es la segunda más cara de la historia

FACUA Madrid insta a la Comunidad a reforzar el personal sanitario para garantizar la vacunación

La subida interanual del precio del kWh de luz en lo que va de enero supera ya el 38%, advierte FACUA

El recibo de la luz del usuario medio en lo que va de enero, 86,50 euros: un 26,7% más que hace un año

FACUA recuerda que los afectados por cancelaciones de servicios por el temporal pueden reclamar su dinero

Movistar devuelve a un socio de FACUA 565 euros que le cobró durante 8 años pese a que ya no era cliente

La subida interanual del kWh de electricidad en lo que va de enero alcanza ya el 36%, advierte FACUA

FACUA alerta de un SMS fraudulento que suplanta a Bankia para hacerse con datos privados de los usuarios

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos