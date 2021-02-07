FACUA informa

Boletín semanal número 641
07/02/2021

Tras la reclamación de FACUA, el Área de Salud de Plasencia elimina de su web su 901 para cita previa

Tras la actuación de FACUA, Airbnb devuelve 200 euros a un usuario que no pudo alojarse por el Covid

Un exdirigente del PP de Cádiz preside una entidad opaca que simula ser una asociación de consumidores

FACUA Madrid pone en marcha un nuevo ciclo formativo dirigido a sus socios

FACUA Andalucía critica que la Junta prohíba a los Ayuntamientos limitar las casas de apuestas

Usura: Hereda una deuda de 10.000 euros con Wizink y el banco acaba obligado a devolverle 18.000

FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla informativa online sobre la situación de Dentix

Naturgy, Cepsa y Repsol, multadas tras las denuncias de FACUA por no incluir los impuestos en sus ofertas

FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Fuente de Cantos a solventar los problemas de agua turbia

Pide a Vodafone que le envíe el recibo a otro domicilio... y acaba facturándole una vez por cada vivienda

FACUA reclama a Sanidad de Aragón que tome medidas para solventar el colapso de su sistema sanitario

La subida interanual del kWh de electricidad en enero ha sido del 26%

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