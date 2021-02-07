FACUA informa
Boletín semanal número 641
07/02/2021
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Un exdirigente del PP de Cádiz preside una entidad opaca que simula ser una asociación de consumidores
FACUA Madrid pone en marcha un nuevo ciclo formativo dirigido a sus socios
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Usura: Hereda una deuda de 10.000 euros con Wizink y el banco acaba obligado a devolverle 18.000
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla informativa online sobre la situación de Dentix
Naturgy, Cepsa y Repsol, multadas tras las denuncias de FACUA por no incluir los impuestos en sus ofertas
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