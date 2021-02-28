FACUA informa
Boletín semanal número 644
28/02/2021
FACUA alerta de la orden de retirada de un camión de juguete de las tiendas Tiger por riesgo de asfixia
FACUA se suma a 50 organizaciones en una Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda
FACUA Madrid participa en la campaña 'Agua y saneamiento; derechos humanos básicos para la vida'
FACUA Comunidad Valenciana participa en una charla online sobre los derechos de los consumidores
Gymtix: FACUA denuncia en Sanidad y Consumo unos leggings que prometen "hasta un 93% menos de celulitis"
FACUA denuncia a Securitas Direct por su línea 902
FACUA Madrid imparte un taller online sobre la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
Iberia abona 2.400 euros a dos socios de FACUA que sufrieron más de 24 horas de retraso en su vuelo
FACUA Cádiz rechaza que se implante una Zona de Gran Afluencia Turística en El Puerto de Santa María
FACUA reclama al ministro Ábalos que cumpla su compromiso de regular los precios máximos del alquiler
Magrudis: La Audiencia admite como personada a FACUA en nombre de otros dos socios que la jueza rechazó
FACUA Sevilla insta al Ayuntamiento a convocar un foro de diálogo para tratar los apagones en la ciudad
Vueling obligó a un usuario a comprar un asiento extra para poder volar con su máquina de diálisis
Fallece Eugenio R. Balari, uno de los impulsores de la legislación de protección al consumidor en Cuba
Ley de vivienda: FACUA reclama que la comisión de las inmobiliarias la pague el vendedor o arrendador
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