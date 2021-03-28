FACUA informa

Boletín semanal número 648
28/03/2021

FACUA Catalunya imparte una sesión informativa 'online' en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona

FACUA recomienda a los afectados por la supuesta estafa de Costomóvil denunciar ante Policía o juzgados

El recibo de gas natural en el mercado libre se infla hasta un 26% con respecto a la tarifa regulada TUR

La AEPD confirma la multa de 6 millones impuesta a Caixabank tras la denuncia de FACUA y un particular

FACUA critica que el Ministerio de Consumo siga sin tomar medidas ante la venta de iPhone sin cargador

Vodafone convence a un usuario para que no se marche a otra teleco con una oferta... y después la anula

FACUA Madrid denuncia al local Oh My Club por realizar fiestas saltándose las medidas sanitarias

Eduardo Inda y Okdiario, condenados de nuevo por no rectificar un bulo sobre Rubén Sánchez

FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre los derechos de los consumidores ante las clínicas dentales

FACUA Córdoba lanza cuatro pódcast con información útil sobre consumo

FACUA Sevilla condena el ataque fascista al Espacio Cultural LaBarqueta

FACUA lleva más de un año reclamando a Garzón una auditoría sobre las asociaciones de consumidores

Tras la denuncia de FACUA, multan a Endesa con 17.500 euros por no incluir los impuestos en sus ofertas

Los consumidores otorgan a la Junta de Andalucía el premio a El Peor (y más machista) Anuncio de 2020

Tras la actuación de FACUA, Iberia indemniza con 1.500 euros a un usuario al que perdió la maleta

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