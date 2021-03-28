FACUA informa
Boletín semanal número 648
28/03/2021
FACUA Catalunya imparte una sesión informativa 'online' en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
FACUA recomienda a los afectados por la supuesta estafa de Costomóvil denunciar ante Policía o juzgados
El recibo de gas natural en el mercado libre se infla hasta un 26% con respecto a la tarifa regulada TUR
La AEPD confirma la multa de 6 millones impuesta a Caixabank tras la denuncia de FACUA y un particular
FACUA critica que el Ministerio de Consumo siga sin tomar medidas ante la venta de iPhone sin cargador
Vodafone convence a un usuario para que no se marche a otra teleco con una oferta... y después la anula
FACUA Madrid denuncia al local Oh My Club por realizar fiestas saltándose las medidas sanitarias
Eduardo Inda y Okdiario, condenados de nuevo por no rectificar un bulo sobre Rubén Sánchez
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre los derechos de los consumidores ante las clínicas dentales
FACUA Córdoba lanza cuatro pódcast con información útil sobre consumo
FACUA Sevilla condena el ataque fascista al Espacio Cultural LaBarqueta
FACUA lleva más de un año reclamando a Garzón una auditoría sobre las asociaciones de consumidores
Tras la denuncia de FACUA, multan a Endesa con 17.500 euros por no incluir los impuestos en sus ofertas
Los consumidores otorgan a la Junta de Andalucía el premio a El Peor (y más machista) Anuncio de 2020
Tras la actuación de FACUA, Iberia indemniza con 1.500 euros a un usuario al que perdió la maleta
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