FACUA informa
Boletín semanal número 649
04/04/2021
Tras la actuación de FACUA, Caser abona a dos usuarias 180.000 euros del seguro de vida de su madre
FACUA Andalucía participa en las jornadas 'Justicia Fiscal = Justicia Social'
FACUA Madrid se reúne con la Dirección General del Instituto Municipal de Consumo de la capital
Sentencia pionera: Javier Negre, condenado a rectificar bulos sobre Rubén Sánchez en 6 medios digitales
Marzo finaliza con una subida interanual del 26,5% en el precio del kilovatio hora de electricidad
Endesa, elegida por los consumidores como La Peor Empresa del Año
FACUA Cádiz aconseja reclamar a los afectados de Villamartín por las desorbitadas facturas de Endesa
FACUA Andalucía denuncia un absoluto caos en los criterios de asignación de citas para la vacunación
Orange siguió cobrando a una usuaria durante 8 meses después de que se cambiara a otra compañía
Naturhouse, multada tras la denuncia de FACUA por prometer la pérdida de "2 kg en 2 días"
FACUA Sevilla denuncia que la web y la app de Sevici olvidan el derecho a reclamar de los usuarios
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