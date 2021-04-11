FACUA informa

Boletín semanal número 650
11/04/2021

Tras la actuación de FACUA, el Ayuntamiento de Salamanca devuelve a un usuario 1.176 euros de plusvalía

FACUA Cádiz y el Ayuntamiento elaboran una campaña para formar a los consumidores

Tras la denuncia de FACUA por blanquear la prostitución, Krash Kosmetics retira su maquillaje Sugar Daddy

FACUA Comunidad Valenciana se suma al manifiesto 'Vacunas para tod@s. Que nadie se lucre con la pandemia'

Tras la denuncia de FACUA, la eléctrica Bulb corrige su publicidad y anuncia sus tarifas con impuestos

FACUA Comunidad Valenciana insta a solventar las deficiencias de los centros de salud del territorio

FACUA compara más de 100 tarifas de móvil con llamadas ilimitadas: diferencias de hasta el 176%

Ryanair abona 400 euros a una socia de FACUA tras un retraso de tres horas en un vuelo a Irlanda

De venta en Primor: FACUA pide retirar el maquillaje Sugar Daddy de Krash por blanquear la prostitución

FACUA Andalucía destaca la necesidad de una fiscalidad progresiva para garantizar la justicia social

La plataforma Aparcamientos Reina Sofía denuncia a la empresa que gestiona el parking del hospital

Usura: Wizink, condenada a anular los 7.000 euros de intereses de una revolving de un socio de FACUA

Las ofertas del mercado libre eléctrico inflan la factura mensual del usuario medio hasta 16 euros

Javier Negre cumple su condena y difunde en 6 medios la rectificación de los bulos sobre Rubén Sánchez

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