FACUA informa
Boletín semanal número 650
11/04/2021
Tras la actuación de FACUA, el Ayuntamiento de Salamanca devuelve a un usuario 1.176 euros de plusvalía
FACUA Cádiz y el Ayuntamiento elaboran una campaña para formar a los consumidores
Tras la denuncia de FACUA por blanquear la prostitución, Krash Kosmetics retira su maquillaje Sugar Daddy
FACUA Comunidad Valenciana se suma al manifiesto 'Vacunas para tod@s. Que nadie se lucre con la pandemia'
Tras la denuncia de FACUA, la eléctrica Bulb corrige su publicidad y anuncia sus tarifas con impuestos
FACUA Comunidad Valenciana insta a solventar las deficiencias de los centros de salud del territorio
FACUA compara más de 100 tarifas de móvil con llamadas ilimitadas: diferencias de hasta el 176%
Ryanair abona 400 euros a una socia de FACUA tras un retraso de tres horas en un vuelo a Irlanda
De venta en Primor: FACUA pide retirar el maquillaje Sugar Daddy de Krash por blanquear la prostitución
FACUA Andalucía destaca la necesidad de una fiscalidad progresiva para garantizar la justicia social
La plataforma Aparcamientos Reina Sofía denuncia a la empresa que gestiona el parking del hospital
Usura: Wizink, condenada a anular los 7.000 euros de intereses de una revolving de un socio de FACUA
Las ofertas del mercado libre eléctrico inflan la factura mensual del usuario medio hasta 16 euros
Javier Negre cumple su condena y difunde en 6 medios la rectificación de los bulos sobre Rubén Sánchez
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