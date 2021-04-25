FACUA informa
Boletín semanal número 652
25/04/2021
La Cumbre Social Estatal reclama un modelo educativo para el siglo XXI
FACUA Madrid celebra su Asamblea General de Socios
El Ayuntamiento de Valladolid devuelve 1.260 euros de plusvalía a un socio de FACUA
FACUA considera prematuro que los vacunados puedan moverse libremente dadas las advertencias de la OMS
FACUA Madrid imparte un taller online sobre los derechos de los consumidores y garantía de productos
El TSJM confirma que Fnac debe entregar los móviles que vendió a 139 euros "por un error informático"
FACUA Madrid insta a la Consejería de Sanidad a solventar las deficiencias del hospital Severo Ochoa
960 euros: Vodafone exigió una penalización récord a un usuario tras pedir la baja por facturas infladas
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