FACUA informa

Boletín semanal número 652
25/04/2021

La Cumbre Social Estatal reclama un modelo educativo para el siglo XXI

FACUA Madrid celebra su Asamblea General de Socios

El Ayuntamiento de Valladolid devuelve 1.260 euros de plusvalía a un socio de FACUA

FACUA considera prematuro que los vacunados puedan moverse libremente dadas las advertencias de la OMS

FACUA Madrid imparte un taller online sobre los derechos de los consumidores y garantía de productos

El TSJM confirma que Fnac debe entregar los móviles que vendió a 139 euros "por un error informático"

FACUA Madrid insta a la Consejería de Sanidad a solventar las deficiencias del hospital Severo Ochoa

960 euros: Vodafone exigió una penalización récord a un usuario tras pedir la baja por facturas infladas

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