FACUA informa
Boletín semanal número 653
02/05/2021
Abril finaliza con la mayor subida de la historia en el recibo de la luz: un 46% para el usuario medio
FACUA Sevilla se suma a las reivindicaciones sociales y laborales del Día de los Trabajadores
FACUA Madrid analiza los compromisos electorales en materia de protección de los consumidores
FACUA Andalucía celebra su 30ª Asamblea General
Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a EnergyGO por anunciar sus tarifas sin impuestos
El TJUE se opone a que el plazo para reclamar gastos hipotecarios compute desde la firma del contrato
Una tienda online vende camisetas con Pablo Iglesias en una diana y con la frase "se busca vivo o muerto"
FACUA participa en un seminario sobre consumo responsable de la Universidad de Castilla-La Mancha
La Cumbre Social Estatal organiza un debate sobre la situación de la vivienda
Todas las ofertas de gas analizadas por FACUA, más caras que la regulada TUR: el kWh sube hasta un 26%
FACUA Comunidad Valenciana celebra su Asamblea General de Socios
Expediente sancionador a Caser Seguros, denunciada por FACUA por no facilitar teléfonos gratuitos
Lindy: FACUA denuncia unos leggings que se atribuyen el efecto milagroso de quemar grasa "sin hacer nada"
FACUA Catalunya celebra su 12ª Asamblea General de Socios
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