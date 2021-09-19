FACUA informa
Boletín semanal número 673
19/09/2021
Mapfre devuelve 26.000 euros a una usuaria a la que engañó para contratar uno de sus seguros
FACUA alerta de la entrada en concurso de acreedores de la agencia de viajes Tierra Sinaí
FACUA Andalucía se reúne con CCOO para reforzar sus compromisos en la defensa de usuarios y trabajadores
FACUA Extremadura presenta sus alegaciones al borrador de la Ley de Aguas a los grupos parlamentarios
#AdiósOligopolio: FACUA llama al boicot contra Iberdrola, Endesa y Naturgy
FACUA Sevilla participa en una charla informativa sobre el mercado eléctrico
La subida interanual del kilovatio hora de electricidad alcanza ya el 100%, advierte FACUA
FACUA Sevilla celebra un taller 'online' sobre la factura de la luz y el sector eléctrico
FACUA reclama a las CCAA que sancionen a las inmobiliarias que elaboran contratos de alquiler abusivos
FACUA prepara acciones legales contra Eléctrica de Cádiz por su subida de tarifas
Luz: FACUA pide al Gobierno que proteja a los consumidores vulnerables con descuentos del 50, 70 y 100%
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