FACUA informa

Boletín semanal número 674
26/09/2021

FACUA alerta de la retirada de unas pulseras de TEDi por sus elevados niveles de cadmio

El Supremo desestima el recurso de FACUA y confirma el traslado del caso Volkswagen a Alemania

Nueva campaña de correos electrónicos suplanta a WhatsApp e instala un 'malware' en los dispositivos

Millones de facturas eléctricas llevan meses sin emitirse: FACUA pide a la CNMC una investigación

FACUA se suma a las movilizaciones por el clima de este viernes 24 de septiembre

El PP quiere que Endesa y Unicaja se queden con los beneficios de la subida ilegal de Eléctrica de Cádiz

FACUA alerta de una nueva estafa por WhatsApp y Bizum que busca robar 50 euros a las víctimas

La nueva factura regulada oculta el precio del kWh y favorece las ofertas engañosas del mercado libre

Un diputado de Vox inventa vínculos de Rubén Sánchez con el terrorismo y lo pone en la diana

BBVA reclama a un usuario 4 céntimos por una compra en Galerías Preciados, desaparecida hace 26 años

FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre reclamaciones en los sectores aéreo y hotelero

La factura eléctrica modera su subida, pero alcanza el 53% interanual en lo que va de septiembre

FACUA Córdoba denuncia que se discrimina a personas con discapacidad en centros deportivos municipales

Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter en 2021

El Corte Inglés, condenado a cumplir su compromiso comercial de devolución del dinero en quince días

Endesa le cobra 1.300 euros acusándola de trucar el contador, se los devuelve y se los cobra de nuevo

La bombona de butano continúa subiendo en septiembre y se sitúa en los 16,13 euros

FACUA Extremadura presenta ante el Conaex sus alegaciones al borrador de la Ley de Aguas

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