FACUA informa
Boletín semanal número 674
26/09/2021
FACUA alerta de la retirada de unas pulseras de TEDi por sus elevados niveles de cadmio
El Supremo desestima el recurso de FACUA y confirma el traslado del caso Volkswagen a Alemania
Nueva campaña de correos electrónicos suplanta a WhatsApp e instala un 'malware' en los dispositivos
Millones de facturas eléctricas llevan meses sin emitirse: FACUA pide a la CNMC una investigación
FACUA se suma a las movilizaciones por el clima de este viernes 24 de septiembre
El PP quiere que Endesa y Unicaja se queden con los beneficios de la subida ilegal de Eléctrica de Cádiz
FACUA alerta de una nueva estafa por WhatsApp y Bizum que busca robar 50 euros a las víctimas
La nueva factura regulada oculta el precio del kWh y favorece las ofertas engañosas del mercado libre
Un diputado de Vox inventa vínculos de Rubén Sánchez con el terrorismo y lo pone en la diana
BBVA reclama a un usuario 4 céntimos por una compra en Galerías Preciados, desaparecida hace 26 años
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre reclamaciones en los sectores aéreo y hotelero
La factura eléctrica modera su subida, pero alcanza el 53% interanual en lo que va de septiembre
FACUA Córdoba denuncia que se discrimina a personas con discapacidad en centros deportivos municipales
Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter en 2021
El Corte Inglés, condenado a cumplir su compromiso comercial de devolución del dinero en quince días
Endesa le cobra 1.300 euros acusándola de trucar el contador, se los devuelve y se los cobra de nuevo
La bombona de butano continúa subiendo en septiembre y se sitúa en los 16,13 euros
FACUA Extremadura presenta ante el Conaex sus alegaciones al borrador de la Ley de Aguas
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