FACUA informa

Boletín semanal número 675
03/10/2021

Año y medio después, 16 aerolíneas dicen que devolverán el importe de los vuelos cancelados por la Covid

FACUA reclama asistencia psicológica continuada en el tiempo para los afectados del volcán de La Palma

FACUA Sevilla te informa sobre el arbitraje de consumo

FACUA denuncia a un restaurante de Bilbao por impedir el acceso a menores

Las medidas del Gobierno no evitan que septiembre acabe con la factura de la luz más cara de la historia

Entidades sociales registran en el Congreso la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada

FACUA Andalucía se suma a la movilización de este 30 de septiembre por una transición energética justa

La Junta incumple la ley para facilitar más horas de apertura a las grandes superficies en Jerez

Nuevos productos con óxido de etileno: Alvalle anuncia la retirada de tres lotes de sus gazpachos

FACUA Málaga organiza este otoño cuarenta charlas sobre consumo responsable

El Ayuntamiento de Córdoba oculta que la Junta ha rechazado su nueva norma de comercio ambulante

Su aseguradora le arregla una fuga en una tubería del baño... y le deja un agujero en la pared un año

FACUA Andalucía advierte de que la dejadez de la Junta deja agonizante la Atención Primaria

FACUA se suma al manifiesto por una Ley Integral del Amianto para lograr su eliminación

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