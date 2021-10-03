FACUA informa
Boletín semanal número 675
03/10/2021
Año y medio después, 16 aerolíneas dicen que devolverán el importe de los vuelos cancelados por la Covid
FACUA reclama asistencia psicológica continuada en el tiempo para los afectados del volcán de La Palma
FACUA Sevilla te informa sobre el arbitraje de consumo
FACUA denuncia a un restaurante de Bilbao por impedir el acceso a menores
Las medidas del Gobierno no evitan que septiembre acabe con la factura de la luz más cara de la historia
Entidades sociales registran en el Congreso la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada
FACUA Andalucía se suma a la movilización de este 30 de septiembre por una transición energética justa
La Junta incumple la ley para facilitar más horas de apertura a las grandes superficies en Jerez
Nuevos productos con óxido de etileno: Alvalle anuncia la retirada de tres lotes de sus gazpachos
FACUA Málaga organiza este otoño cuarenta charlas sobre consumo responsable
El Ayuntamiento de Córdoba oculta que la Junta ha rechazado su nueva norma de comercio ambulante
Su aseguradora le arregla una fuga en una tubería del baño... y le deja un agujero en la pared un año
FACUA Andalucía advierte de que la dejadez de la Junta deja agonizante la Atención Primaria
FACUA se suma al manifiesto por una Ley Integral del Amianto para lograr su eliminación
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