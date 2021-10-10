FACUA informa
Boletín semanal número 676
10/10/2021
FACUA Madrid reclama a la Comunidad que dote de recursos a los centros educativos de Leganés
FACUA denuncia a Podo por subir sus tarifas pese a comprometerse a mantenerlas durante un año
FACUA Málaga asesora a los afectados por la grave incidencia eléctrica ocurrida en Valle de Abdalajis
AXA siguió cobrando el seguro de un coche pese a que el usuario comunicó que lo había llevado al desguace
FACUA Madrid participa en un acto de la campaña Agua y saneamiento: derechos humanos básicos para la vida
FACUA Comunidad Valenciana imparte un taller sobre la factura de la luz
FACUA denuncia a Lenovo por no entregar portátiles que vendió en su web con un descuento de 94 euros
El acuerdo para la ley de vivienda trae elementos positivos pero también otros que dejan mucho que desear
FACUA Sevilla denuncia al restaurante Casa Ozama por impedir el acceso a menores
FACUA reclama al Gobierno que imponga durante 6 meses un descuento del 50% en la factura eléctrica PVPC
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