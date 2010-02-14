FACUA informa

Boletín semanal número 68
14/02/2010

FACUA Málaga aconseja no dejarse llevar por el consumismo para celebrar el día de San Valentín

Movistar penaliza a los usuarios que no domicilian sus recibos

FACUA Cádiz imparte un taller de formación sobre la liberalización del sector eléctrico

FACUA refuerza su presencia en Toledo y en la Comunidad Valenciana

FACUA reclama más transparencia a autoridades y fabricantes ante los numerosos defectos en vehículos que afectan a la seguridad

Los consumidores elegirán a la peor empresa del año

FACUA Cádiz critica la campaña publicitaria del Ayuntamiento sobre el Mercado de Abastos

FACUA Jaén y la Asociación Comarcal de Discapacitados 'El Condao' de Castellar firman un convenio de colaboración

Harley-Davidson tiene que revisar once modelos de motocicletas por un defecto que podría derivar en incendio

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