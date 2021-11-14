FACUA informa
Boletín semanal número 681
14/11/2021
FACUA Madrid solicita a la Consejería de Sanidad que dote de recursos a los centros sanitarios de Getafe
FACUA critica que el Gobierno de Asturias siga sin eliminar la contaminación de las playas de Luarca
El Consorcio de Transportes de Cádiz apuesta por retrasar la normalidad del autobús interurbano
FACUA Andalucía apoya la manifestación por la Memoria Histórica de este 13 de noviembre
Tras la actuación de FACUA, Vodafone devuelve una penalización de 180 euros que aplicó a un fallecido
FACUA Madrid solicita a la Comunidad que dote de recursos a los grados de Formación Profesional
CaixaBank le coló un seguro de vida no previsto en su contrato al ampliarle el capital de su hipoteca
FACUA Córdoba denuncia el cierre de la agencia Viajar Tiempo Libre
Ryanair intentó evitar en tribunales que trascendiera que fue multada en 2017 por cancelaciones masivas
FACUA Cádiz reclama la recuperación de las líneas de autobuses interurbanos suspendidas por la Covid
El Gobierno se desentiende de tomar medidas regulatorias ante los fraudes a través de las líneas 118
FACUA pide al Gobierno de Aragón que dé marcha atrás en su decisión de no renovar a miles de sanitarios
FACUA Catalunya imparte en Terrassa una charla sobre derechos de usuarios de suministros básicos y banca
El exlíder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, pierde la demanda que interpuso contra Rubén Sánchez
WiZink devuelve a una socia de FACUA casi 8.000 euros por intereses usureros en una tarjeta revolving
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