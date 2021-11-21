FACUA informa
Boletín semanal número 682
21/11/2021
FACUA Andalucía participa en una jornada contra el intrusismo en psicología
FACUA Córdoba critica que las nuevas tarifas del taxi incluyen pagos a servicios opcionales y privados
FACUA Comunidad Valenciana participa en la I Feria de consumo responsable de la región
9 de cada 10 entidades financieras analizadas por FACUA no facilitan teléfonos gratuitos
Reale cobró durante ocho años a un usuario un seguro de hogar del que sólo pidió presupuesto
Naturgy cuadruplicó el precio de su tarifa plana a una usuaria y se la cobró en su "primer mes gratis"
FACUA Madrid organiza sus I Jornadas del Consumidor Vulnerable
FACUA Cádiz apoya la manifestación de este sábado en defensa del transporte público en Puerto Real
El Ayuntamiento de Córdoba oculta información para evitar más alegaciones a las tarifas del taxi
FACUA Comunidad Valenciana se suma a la manifestación por una financiación justa del Estado
FACUA Granada participa en una mesa redonda sobre el deficitario servicio ferroviario de la provincia
FACUA considera absolutamente decepcionante el anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente
La factura de la luz debería bajar más de un 60% lo que queda de año para cumplir la promesa de Sánchez
Mutua Madrileña indemniza con 3.900 euros a una socia de FACUA por los daños ocasionados en su vivienda
BBVA Seguros rechazó indemnizar a una militar tras 5 accidentes: alegó que eran patologías degenerativas
FACUA Andalucía, CCOO y UGT exigen a la Junta que constituya la comisión de seguimiento del Plan VIVE
Cuarta subida en lo que va de año: el butano incrementa su precio un 5% y alcanza los 16,92 euros
Cinco meses después, la CNMC investiga a las eléctricas por no emitir facturas o hacerlo con errores
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