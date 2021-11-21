FACUA informa

Boletín semanal número 682
21/11/2021

FACUA Andalucía participa en una jornada contra el intrusismo en psicología

FACUA Córdoba critica que las nuevas tarifas del taxi incluyen pagos a servicios opcionales y privados

FACUA Comunidad Valenciana participa en la I Feria de consumo responsable de la región

9 de cada 10 entidades financieras analizadas por FACUA no facilitan teléfonos gratuitos

Reale cobró durante ocho años a un usuario un seguro de hogar del que sólo pidió presupuesto

Naturgy cuadruplicó el precio de su tarifa plana a una usuaria y se la cobró en su "primer mes gratis"

FACUA Madrid organiza sus I Jornadas del Consumidor Vulnerable

FACUA Cádiz apoya la manifestación de este sábado en defensa del transporte público en Puerto Real

El Ayuntamiento de Córdoba oculta información para evitar más alegaciones a las tarifas del taxi

FACUA Comunidad Valenciana se suma a la manifestación por una financiación justa del Estado

FACUA Granada participa en una mesa redonda sobre el deficitario servicio ferroviario de la provincia

FACUA considera absolutamente decepcionante el anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente

La factura de la luz debería bajar más de un 60% lo que queda de año para cumplir la promesa de Sánchez

Mutua Madrileña indemniza con 3.900 euros a una socia de FACUA por los daños ocasionados en su vivienda

BBVA Seguros rechazó indemnizar a una militar tras 5 accidentes: alegó que eran patologías degenerativas

FACUA Andalucía, CCOO y UGT exigen a la Junta que constituya la comisión de seguimiento del Plan VIVE

Cuarta subida en lo que va de año: el butano incrementa su precio un 5% y alcanza los 16,92 euros

Cinco meses después, la CNMC investiga a las eléctricas por no emitir facturas o hacerlo con errores

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