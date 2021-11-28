FACUA informa

Boletín semanal número 683
28/11/2021

Usura: tras la actuación de FACUA, Cofidis devuelve 14.000 euros a los herederos de un cliente

FACUA Cádiz denuncia al Hospital de Puerto Real por facilitar una hoja de reclamaciones obsoleta

FACUA Comunidad Valenciana edita una guía digital sobre derechos de los viajeros

El Ayuntamiento de Córdoba ignora la denuncia de FACUA sobre el cobro irregular de suplementos en el taxi

FACUA Cádiz realiza una campaña para informar sobre la utilización de las tarjetas revolving

Ordenan a Telegram bloquear 17 canales relacionados con la descarga de contenidos con copyright

Movistar devuelve 1.400 euros a un socio de FACUA al que siguió cobrando 2 años después de pedir la baja

Alertan de la presencia de mostaza no declarada en las especias para shawarma de pollo Halal Madrid

FACUA Asturias exige un transporte público para los estudiantes que viven en las zonas rurales

Black Fraude: el 86% de los consumidores cree que la gran mayoría de comercios ofertan falsos descuentos

Los usuarios tienen derecho a abonar las facturas en tantos meses como las eléctricas se hayan retrasado

Alertan de la presencia de lácteos no declarados en el etiquetado de las galletas de naranja Jumbo

La web de El Jardín de la Magia añade la política de privacidad tras la advertencia de FACUA Córdoba

Naturgy indemniza con 420 euros a un socio de FACUA por los perjuicios ocasionados en un corte de luz

20 euros por persona por cancelar reserva: FACUA Sevilla denuncia a 3 restaurantes por prácticas abusivas

Feníe, Lucera y Naturgy son las compañías con las ofertas más caras de gas natural

FACUA detecta diferencias de hasta un 246% en el viaje con bonobús en autobús urbano

El auto del TJUE dista mucho de cerrar el tema de las hipotecas IRPH a favor de la banca, advierte FACUA

Pesticidas y fraudes en el etiquetado: FACUA Comunidad Valenciana se reúne con agricultores

FACUA Málaga participa en la I Feria de Consumo Sostenible de la Universidad de Málaga

Un delincuente se hace pasar por un "departamento de fraude" de Ruralvía para obtener datos personales

FACUA Extremadura exige a la Junta que dé marcha atrás en el recorte de ambulancias

Baleares abre expediente sancionador a Volotea por no tener una línea de atención al consumidor gratuita

FACUA Asturias vuelve a pedir explicaciones sobre la pasta rojiza aparecida en la playa de Poniente

Rubén Sánchez, XII premio Mónico Vicente

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