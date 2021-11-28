FACUA informa
Boletín semanal número 683
28/11/2021
Usura: tras la actuación de FACUA, Cofidis devuelve 14.000 euros a los herederos de un cliente
FACUA Cádiz denuncia al Hospital de Puerto Real por facilitar una hoja de reclamaciones obsoleta
FACUA Comunidad Valenciana edita una guía digital sobre derechos de los viajeros
El Ayuntamiento de Córdoba ignora la denuncia de FACUA sobre el cobro irregular de suplementos en el taxi
FACUA Cádiz realiza una campaña para informar sobre la utilización de las tarjetas revolving
Ordenan a Telegram bloquear 17 canales relacionados con la descarga de contenidos con copyright
Movistar devuelve 1.400 euros a un socio de FACUA al que siguió cobrando 2 años después de pedir la baja
Alertan de la presencia de mostaza no declarada en las especias para shawarma de pollo Halal Madrid
FACUA Asturias exige un transporte público para los estudiantes que viven en las zonas rurales
Black Fraude: el 86% de los consumidores cree que la gran mayoría de comercios ofertan falsos descuentos
Los usuarios tienen derecho a abonar las facturas en tantos meses como las eléctricas se hayan retrasado
Alertan de la presencia de lácteos no declarados en el etiquetado de las galletas de naranja Jumbo
La web de El Jardín de la Magia añade la política de privacidad tras la advertencia de FACUA Córdoba
Naturgy indemniza con 420 euros a un socio de FACUA por los perjuicios ocasionados en un corte de luz
20 euros por persona por cancelar reserva: FACUA Sevilla denuncia a 3 restaurantes por prácticas abusivas
Feníe, Lucera y Naturgy son las compañías con las ofertas más caras de gas natural
FACUA detecta diferencias de hasta un 246% en el viaje con bonobús en autobús urbano
El auto del TJUE dista mucho de cerrar el tema de las hipotecas IRPH a favor de la banca, advierte FACUA
Pesticidas y fraudes en el etiquetado: FACUA Comunidad Valenciana se reúne con agricultores
FACUA Málaga participa en la I Feria de Consumo Sostenible de la Universidad de Málaga
Un delincuente se hace pasar por un "departamento de fraude" de Ruralvía para obtener datos personales
FACUA Extremadura exige a la Junta que dé marcha atrás en el recorte de ambulancias
Baleares abre expediente sancionador a Volotea por no tener una línea de atención al consumidor gratuita
FACUA Asturias vuelve a pedir explicaciones sobre la pasta rojiza aparecida en la playa de Poniente
Rubén Sánchez, XII premio Mónico Vicente
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