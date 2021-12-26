FACUA informa
Boletín semanal número 687
26/12/2021
FACUA denuncia a 44 comercializadoras de luz y gas por no ofrecer líneas gratuitas de atención al usuario
Los usuarios tienen derecho a recuperar el dinero de servicios que no puedan disfrutar por la Covid-19
Tras la denuncia de FACUA Cádiz, la empresa de aguas del Campo de Gibraltar elimina su teléfono 902
Sólo el 3% de las farmacias encuestadas por FACUA tienen existencias de test de antígenos
FACUA Madrid pide al Gobierno de la Comunidad más protección de los mayores ante los fraudes a domicilio
¿Vives de alquiler? Así puede impactar la subida del IPC en tu contrato
FACUA Madrid y CCOO Madrid firman un convenio de colaboración en defensa de los consumidores madrileños
¿Tienes Lotería de Navidad? FACUA te advierte de los fraudes que puedes sufrir
FACUA alerta de la retirada de un xilófono de madera vendido en Primark por riesgo de asfixia
Tras la solicitud de FACUA, Patrimonio Nacional añade teléfonos geográficos para la compra de entradas
Tarragona, San Sebastián y Vitoria, ciudades con las tarifas de taxi más caras
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