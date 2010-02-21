FACUA informa
Boletín semanal número 69
21/02/2010
La empresa que iba a asumir una de las clínicas Dental Line de Jerez decide finalmente no hacerlo
El Consejo de Consumidores y Usuarios analiza el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible
FACUA critica la falta de objetividad del INC en la distribución de subvenciones a las asociaciones de consumidores
Ordenan la retirada de nueve secadores y planchas para el pelo por riesgo de choque eléctrico e incendios
FACUA Cádiz reclama un mayor control sobre la venta ambulante ilegal en los carnavales
FACUA Andalucía participa en el 7º Congreso del Voluntariado
FACUA Cádiz y Colegades suscriben un convenio de colaboración
Las cláusulas suelo encarecen la hipoteca media hasta 2.000 euros anuales
FACUA reclama a Asturiana que retire la campaña donde asegura tener "el mejor precio"
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