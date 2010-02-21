FACUA informa

Boletín semanal número 69
21/02/2010

La empresa que iba a asumir una de las clínicas Dental Line de Jerez decide finalmente no hacerlo

El Consejo de Consumidores y Usuarios analiza el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible

FACUA critica la falta de objetividad del INC en la distribución de subvenciones a las asociaciones de consumidores

Ordenan la retirada de nueve secadores y planchas para el pelo por riesgo de choque eléctrico e incendios

FACUA Cádiz reclama un mayor control sobre la venta ambulante ilegal en los carnavales

FACUA Andalucía participa en el 7º Congreso del Voluntariado

FACUA Cádiz y Colegades suscriben un convenio de colaboración

Las cláusulas suelo encarecen la hipoteca media hasta 2.000 euros anuales

FACUA reclama a Asturiana que retire la campaña donde asegura tener "el mejor precio"

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