FACUA informa

Boletín semanal número 691
23/01/2022

FACUA Euskadi se suma a las movilizaciones de este 23 de enero para denunciar el colapso de Osakidezta

FACUA Sevilla pide explicaciones a Lipasam sobre la dejadez y suciedad de diversas zonas de la ciudad

FACUA Andalucía ve inadmisible que la Atención Primaria siga desbordada ante la pasividad de la Junta

Condenado el Ayuntamiento de Sevilla a indemnizar con 6.500 euros a un socio de FACUA por caerle un árbol

FACUA alerta de que Oliestepa y El Monasterio son las marcas fraudulentas del aceite incautado en Sevilla

Bono de alquiler: FACUA critica que el Gobierno sólo apruebe la ayuda sin intervenir los precios

Endesa envió a un usuario un recibo con el equivalente a 28 años de consumo

Los asistentes al derbi Betis-Sevilla tienen derecho al reembolso del 50%, advierte FACUA

El 75% de los consumidores está de acuerdo con las declaraciones de Garzón sobre la ganadería intensiva

Nuevo máximo histórico del butano: la bombona cuesta desde este martes 17,76 euros

Santander, condenado a abonar 88.000 euros a una socia de FACUA que contrató un producto de alto riesgo

Baleares multa con 24.000 euros a Ryanair por el cobro del equipaje de mano denunciado por FACUA

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