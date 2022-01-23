FACUA informa
Boletín semanal número 691
23/01/2022
FACUA Euskadi se suma a las movilizaciones de este 23 de enero para denunciar el colapso de Osakidezta
FACUA Sevilla pide explicaciones a Lipasam sobre la dejadez y suciedad de diversas zonas de la ciudad
FACUA Andalucía ve inadmisible que la Atención Primaria siga desbordada ante la pasividad de la Junta
Condenado el Ayuntamiento de Sevilla a indemnizar con 6.500 euros a un socio de FACUA por caerle un árbol
FACUA alerta de que Oliestepa y El Monasterio son las marcas fraudulentas del aceite incautado en Sevilla
Bono de alquiler: FACUA critica que el Gobierno sólo apruebe la ayuda sin intervenir los precios
Endesa envió a un usuario un recibo con el equivalente a 28 años de consumo
Los asistentes al derbi Betis-Sevilla tienen derecho al reembolso del 50%, advierte FACUA
El 75% de los consumidores está de acuerdo con las declaraciones de Garzón sobre la ganadería intensiva
Nuevo máximo histórico del butano: la bombona cuesta desde este martes 17,76 euros
Santander, condenado a abonar 88.000 euros a una socia de FACUA que contrató un producto de alto riesgo
Baleares multa con 24.000 euros a Ryanair por el cobro del equipaje de mano denunciado por FACUA
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