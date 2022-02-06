FACUA informa
Boletín semanal número 693
06/02/2022
Tras la acción de FACUA, Idea Aviación devuelve a una usuaria 3.000 euros de un curso que no se impartió
FACUA Andalucía se suma a las movilizaciones del próximo 19 de febrero en defensa de la sanidad pública
Sólo un médico para 70 consultas diarias: FACUA Asturias exige más personal para el centro de El Berrón
FACUA Córdoba alerta de una falsa oferta de empleo en Jooble para la tienda Copos que pide foto del DNI
Alarma ecologista por la llegada de 12.000 toneladas de residuos peligrosos rumbo a Nerva
FACUA Asturias pide medidas para eliminar el riesgo de inundación en el Hospital del Oriente
FACUA exige a Sanidad de Aragón que abra un nuevo ambulatorio en el barrio Perpetuo Socorro de Huesca
FACUA Andalucía considera lamentable que la Junta siga improvisando con la salud de los andaluces
La banca, a la cabeza de las denuncias de los consumidores en FACUA durante 2021
El Tribunal Supremo anula el modelo de financiación del bono social eléctrico
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Tras 5 años, condenan al Santander a devolver un socio de FACUA casi 1.300 euros de gastos hipotecarios
El enero más caro de la historia: el recibo de la luz del usuario medio alcanza los 133 euros
FACUA Sevilla expone cómo debe ser el etiquetado de los productos de alimentación
La multinacional Intrum pierde una demanda contra Rubén Sánchez por una falsa deuda con Vodafone
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