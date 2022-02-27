FACUA informa
Boletín semanal número 696
27/02/2022
Vodafone inventa una permanencia para quedarse con 900 euros y FACUA consigue que desista
¿Conoces tus derechos como consumidor en hostelería? FACUA Sevilla te informa
El Ayuntamiento de Córdoba regulariza para 2022 el cobro de suplementos del taxi denunciados por FACUA
Tras duplicar sus billetes por un 'error', Iberia le devolvió solo la mitad del dinero por otro 'error'
Las 3 grandes energéticas ganaron 6.534 millones de euros en 2021, su segunda cifra más alta en 10 años
FACUA Madrid imparte un taller sobre los derechos de los consumidores y usuarios en materia bancaria
Salmonela en huevos: FACUA exige a Consumo que aclare por qué lleva ocultando 5 meses la alerta del brote
FACUA Cádiz lamenta que el Ayuntamiento de El Puerto acate la ampliación de horarios comerciales
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre su historia dentro del movimiento consumerista
ING se desentiende de una estafa de 640 euros por 'phishing' y FACUA hace que devuelva el dinero
Nace la Coordinadora por la Sanidad Pública de Cádiz
FACUA denuncia a España en Bruselas por no aplicar correctamente la directiva de cuentas de pago básicas
FACUA advierte a la comisaria Simson que la política energética europea es un regalo para los oligopolios
FACUA Sevilla imparte un taller formativo sobre el procedimiento para interponer reclamaciones
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio