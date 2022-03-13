FACUA informa
Boletín semanal número 698
13/03/2022
Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales en 2021
FACUA denuncia a 5 supermercados e hipermercados por limitar la compra de unidades de aceite de girasol
Luz: FACUA pide a Sánchez que no ponga más excusas y decida si defiende a los ciudadanos o al oligopolio
FACUA advierte de que limitar el número de unidades de aceite de girasol que se puede comprar es ilegal
El Gobierno extremeño del PSOE deja el canon del agua que se comprometió a eliminar cuando era oposición
FACUA Euskadi logra que BBVA devuelva 5.300 euros estafados usando SMS
Aldi retira una morcilla de Burgos por no cumplir "estándares de calidad" pero no aclara el problema
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla 'online' sobre la reciente reforma de la Ley de Consumo
FACUA Extremadura pide a Ambucoex que respete los servicios mínimos en la huelga de ambulancias
¿Cuál fue el Peor (y más Machista) Anuncio del Año en 2021? Ya puedes votar #ElAnuncioMásMachista
FACUA se suma a la lucha feminista e insta a trabajar por el fin de la discriminación de las mujeres
FACUA señala que los afectados por cancelaciones de vuelos con Rusia pueden pedir el reembolso
FACUA Madrid insta a la Comunidad a emprender una mejora legislativa de sus servicios sociales
FACUA reclama a Bruselas que deje de plegarse a las eléctricas y permita límites razonables a los precios
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