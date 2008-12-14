FACUA informa
Boletín semanal número 7
14/12/2008
El impacto de la subida del IPC en el alquiler de viviendas: ¿Cómo se regula?
FACUA ya ha recibido más de 1.000 casos de afectados por la facturación de llamadas falsas a líneas 905
FACUA Cádiz se opone a la vuelta al sistema de pases en la visitas de usuarios al Hospital Puerta del Mar
FACUA Andalucía critica que la Junta no haya consultado a las asociaciones de consumidores sobre el adelanto de las rebajas
FACUA considera desmedida la primera subida trimestral de la luz en 2009 propuesta por Industria
La mayoría de los juguetes tienen precios casi idénticos en las grandes superficies comerciales
El INC anula la alerta sobre un biberón de Avent tras verificar que no entraña riesgo para la salud
FACUA Córdoba denuncia el riesgo para la seguridad de los viandantes de las obras del Bulevar del Gran Capitán
FACUA comienza su '3ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil'
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