FACUA informa
Boletín semanal número 702
10/04/2022
FACUA Jaén se reúne con UGT para abordar la situación de los autobuses urbanos de Linares
¿Viajas en Semana Santa? Estos son tus derechos si cancelan tu vuelo
De amenazas con ir a juicio a renunciar al dinero: FACUA logra que Naturgy cancele una deuda de 127 euros
FACUA alerta de la entrada en concurso de acreedores de la empresa de energía solar Revosolar
Toledo, Valencia y Sevilla son las provincias con más gasolineras denunciadas por FACUA por subir precios
FACUA denuncia a más de 200 gasolineras ante Consumo y la CNMC por subir precios el 1 de abril
FACUA traslada a Unidas Podemos sus reivindicaciones sobre carburantes, energía y políticas de consumo
El recibo del gas natural sufre una subida interanual de hasta un 23% este mes de abril
FACUA Sevilla da una charla informativa en El Arenal sobre el procedimiento para interponer reclamaciones
Éste es El Peor (y más machista) Anuncio de 2021
FACUA Catalunya da una charla a alumnos de la Escuela de Viticultura y Enología Mercè Rossell i Domènech
Línea Directa intenta desentenderse de una indemnización por pedrisco y FACUA le hace pagar 1.350 euros
Retiran del mercado los parches de hidrogel Suavinex para pezones agrietados o doloridos
¿Eres inquilino? Puedes negarte a aceptar subidas de más del 2% si tu renta se actualiza de abril a junio
FACUA Sevilla se suma a la movilización por una gestión pública del Hospital San Juan de Dios de Bormujos
Tras la denuncia de FACUA, Baleares abre expediente sancionador a Vueling por cobrar el equipaje de mano
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