FACUA informa
Boletín semanal número 703
17/04/2022
FACUA Cádiz impartirá dos talleres de formación 'online' sobre seguros médicos
FACUA insta a vigilar que se cumpla la Ley de Residuos que obliga a los bares a dar agua del grifo gratis
"Dentix me dejó sin dientes y sin prótesis": tras la acción de FACUA, Abanca le ha devuelto 3.250 euros
FACUA presenta ante 13 CCAA sus denuncias contra las gasolineras que subieron precios el 1 de abril
FACUA recuerda cómo defenderse de abusos en la hostelería en Semana Santa
Endesa, elegida La Peor Empresa del Año 2021 por los consumidores
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