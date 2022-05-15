FACUA informa

Boletín semanal número 707
15/05/2022

El tope al gas volverá a poner la tarifa PVPC muy por debajo de las del mercado libre, advierte FACUA

FACUA Granada participa en unas jornadas sobre soluciones a los cortes de luz en los barrios vulnerables

FACUA Madrid participa en la V Feria de Asociaciones de Getafe

FACUA sale a la calle para informar a los consumidores sobre los abusos de la banca

Las tarifas de gas natural del mercado libre inflan la factura hasta un 177% frente a las reguladas TUR

FACUA CV insta al Ayuntamiento de Valencia a evitar la ocupación de un parque infantil por vehículos

Los responsables de una clínica Vitaldent de Jerez, condenados a pagar a una socia de FACUA 33.000 euros

FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre productos de temporada

FACUA Madrid solicita al Ayuntamiento de la capital que acabe de forma urgente con las "cocinas fantasma"

FACUA Jaén firma un convenio con la Diputación Provincial para la realización de actividades en la región

FACUA Galicia celebra su 6ª Asamblea General de Socios

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